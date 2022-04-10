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Türk Polis Teşkilatı'nın 177. yılında, Galata Kulesi'nde görsel şölen

#Türk Polis Teşkilatı#Galata Kulesi#Kutlama
Türk Polis Teşkilatının 177. yılında, Galata Kulesinde görsel şölen

Türk Polis Teşkilatı'nın 177. Kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Galata Kulesi, emniyet tarafından hazırlanan video ve görsellerle aydınlatıldı. İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın da katıldığı etkinlikte, hazırlanan video ve görseller vatandaşlar tarafından beğeniyle izlendi.

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Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. Yıl kutlamaları tüm Türkiye'de olduğu gibi İstanbul'da da kutlanmaya devam ediyor. Etkinlikler kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Medya, Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan video ve görseller, Galata Kulesi'ne yansıtıldı.

Türk Polis Teşkilatının 177. yılında, Galata Kulesinde görsel şölen

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın da katıldığı etkinlikte, atlı polisler, polis köpekleri ve çok sayıda polis yer aldı. Galata Kulesi'ne yansıtılan video ve görselleri vatandaşlar ve polislerle birlikte izleyen Zafer Aktaş, polis köpekleriyle yakından ilgilendi. Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, vatandaşların bol bol sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptığı görüldü.

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Türk Polis Teşkilatının 177. yılında, Galata Kulesinde görsel şölen

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#Türk Polis Teşkilatı#Galata Kulesi#Kutlama

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