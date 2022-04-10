Türk Polis Teşkilatı'nın 177. yılında, Galata Kulesi'nde görsel şölen

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Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. Yıl kutlamaları tüm Türkiye'de olduğu gibi İstanbul'da da kutlanmaya devam ediyor. Etkinlikler kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Medya, Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan video ve görseller, Galata Kulesi'ne yansıtıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın da katıldığı etkinlikte, atlı polisler, polis köpekleri ve çok sayıda polis yer aldı. Galata Kulesi'ne yansıtılan video ve görselleri vatandaşlar ve polislerle birlikte izleyen Zafer Aktaş, polis köpekleriyle yakından ilgilendi. Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, vatandaşların bol bol sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptığı görüldü.

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