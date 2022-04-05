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Türk Polis Teşkilatı ne zaman kuruldu? İşte Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşu

#Türk Polis Teşkilatı#Polis Haftası#Polis Günü
Türk Polis Teşkilatı ne zaman kuruldu İşte Türk Polis Teşkilatının kuruluşu

Türk Polis Teşkilatı, bu yıl 177. yaşına giriyor. Bu kapsamda Polis Haftası her yıl düzenlenen program ve etkinliklerle kutlanıyor. Peki Türk Polis Teşkilatı ne zaman kuruldu? İşte Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşu...

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Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü olan Polis Haftası 4-10 Nisan tarihlerinde kutlanıyor. Peki Türk Polis Teşkilatı ne zaman kuruldu? İşte merak edilenler...

Türk Polis Teşkilatı ne zaman kuruldu?

Polis Teşkilatı, 10 Nisan 1845 tarihinde İstanbul'da kuruldu. 'Polis' adıyla kurulan teşkilatın görevleri aynı tarihte yayınlanan Polis Nizamnamesinde belirtilip, yabancı elçiliklere de duyurulmuştur.

Kurulduğu tarihten beri huzur ve güvenlik için görevini sürdüren Polis Teşkilatı 10 Nisan'da kurulduğu için her yıl aynı gün Polis Günü olarak kutlanıyor.

 

 

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#Türk Polis Teşkilatı#Polis Haftası#Polis Günü

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