Türk pilotlar Kabil’den kör uçuşu havalandı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarının katılımıyla Afganistan tahliyesini başarıyla yerine getiren uçuş ekipleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın yeni uçuş eğitim yılı nedeniyle Kayseri’de 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı’nda düzenlenen törenlere katıldı. Törende Afganistan tahliyesinde Türk pilotların başarıları da gündeme geldi.



TÜRK PİLOTLARIN FARKI

Milli Savunma Bakanlığı’nın bildirdiğine göre, Bakan Akar’ın önceki gün Afganistan tahliyesini gerçekleştiren pilotlarla yaptığı sohbette, Türk pilotların Kabil’deki Hamid Karzai Havaalanı’ndan “kör uçuş” yaparak havalandıkları ortaya çıktı. Tahliyede hazır bulunan bir pilotun “Hava sahası çok karışıktı, herhangi bir kontrol yoktu, havaalanında seyrüsefer cihazları çalışmıyordu” sözleriyle görevin zorluğunu aktarması üzerine Akar, “Türk pilotunun marifeti, farkı, özelliği bu tür ağır ve zor şartlarda ortaya çıkıyor. Bundan dolayı hepinizi kutluyorum” dedi.

‘KOCA YUSUF’U UÇURDU

Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın yeni uçuş eğitim yılı da Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesinin gerçekleştirdiği uçuşla başladı. Akar’ın birinci pilot koltuğuna oturduğu ‘Koca Yusuf’ olarak bilinen A400M, görev uçuşunu başarıyla tamamladı.

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