Türk Pediatri Kurumu uyardı: Türkiye’de çocukların % 15’i obez

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Obezite sadece yetişkinlerde değil çocuklarda da yükseliyor. Türkiye’de her 5 çocuktan biri yeme bozukluğu yaşıyor. Yeme bozukluğunun bir kısmı beslenememe şeklinde olurken yüzde 15’i ise obez çocuk kategorisinde. Bu konuda araştırmalar yapan Türk Pediatri Kurumu’ndan Prof. Dr. Ömer Faruk Başer, çarpıcı açıklamalarda bulundu: “Biz çocukların sadece hastalıkları ile değil sağlığıyla da ilgileniyoruz. Malnutrisyon dediğimiz beslenme bozukluğunun iki tarafı var. Biri yiyecek bulamama şeklinde diğeri ise içeriği uygun olmayan gıda tüketme. Bu da gelişime dair problem yaratıyor. Ülkemizde maalesef yüzde 22’lerde yani yaklaşık her 5 çocuktan birinde yeme bozukluğu var.

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NEDENİ BATI TİPİ BESLENME

Bir kısmı büyüme geriliği, bir kısmı ise dengesiz beslenme, obezite yönünde. Bunun içinde obezite diye tanımladığımız sorunun oranı yüzde 10-15 arasında. Bu da ABD’deki çocuklarla aynı düzeyde. Beslenme bozukluğundan kronik olarak etkilenme oranı yüzde 16’larda seyrediyor. Bunun yaklaşık yüzde 12’si yine obezite kaynaklı. Beş binden fazla çocuk üzerinde yaptığımız araştırma, Batı tipi beslenmenin Avrupa ve ABD’dekilere oranla ülkemizde obezite oranlarını yükselişe geçirdiğini ortaya koyuyor.” Türk Pediatri Kurumu yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Fügen Çullu Çokuğraş da, “İlk 5 yaşta beslenme sadece büyüme ve gelişme demek değil. İlk 5 yaşta beslenme entelektüel gelişimin sağlanması, bağışıklığın sağlanması, bütün organların iyi çalışması demek” uyarısı yaptı.