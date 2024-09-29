Türk-Özbek Üniversitesi kurulacak

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Programa YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Taşkent Devlet Transport Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adil Abdurrahmanov’un yanı sıra her iki ülkeden çok sayıda rektör katıldı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar toplantıda yaptığı konuşmada şunları söyledi: “YÖK olarak üniversiteler arasında ortak temel, pratik ve yenilikçi projelerin hayata geçirilmesi konusunda yapılan çalışmaları desteklemekte ve üniversitelerimizi bu konularda Özbekistan’ın yükseköğretim kurumlarıyla işbirliği yapmaları konusunda teşvik etmekteyiz. Bu işbirlikleri Türk-Özbek Üniversitesi’nin kurulmasıyla taçlanacak. Benzer bir girişimi dost ve kardeş Azerbaycan’la hayata geçirdiğimizi ve Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi’nin açılmasının mutluluğunu yaşadığımızı ifade etmek isterim. Bir nevi ‘çatı üniversite’ konumunda olan bu okulda Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri tarafından ön lisans, lisans ve lisansüstü programlar açılacak.

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İŞBİRLİĞİNE İVME KAZANDIRACAK

Türkiye ve Özbekistan arasında da başta sağlık, mühendislik ve bilişim olmak üzere Türk üniversitelerinin sahip olduğu bilgi ve tecrübeyi paylaşabilecekleri ortak bir üniversitenin kurulması ülkelerimiz arasındaki ilişkilere önemli bir ivme kazandıracak. Türkiye ve Özbekistan üniversitelerinin birlikte yürüttüğü mevcut 7 ortak eğitim protokolüne ek 6 protokol daha uygun bulundu. Özbekistan’dan toplam 7 bin 428 öğrenci üniversitelerimizde öğrenim görüyor. ”