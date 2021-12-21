Türk oyun yapımcısı Dinç'e İngiltere’den büyük onur

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Erdoğan: 2053 vizyonumuzun ana taşıyıcısı eğitim ve kültür olacaktırErdoğan: 2053 vizyonumuzun ana taşıyıcısı eğitim ve kültür olacaktır#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Açıklama sonrası vatandaşlar akın etti Hareketlilik arttıAçıklama sonrası vatandaşlar akın etti! Hareketlilik arttı#Döviz Kurları
Fenerbahçeden son dakikada sürpriz formül Türk teknik direktör ile birlikte...Fenerbahçe'den son dakikada sürpriz formül! Türk teknik direktör ile birlikte...#Fenerbahçe
Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Bakan Nebati tüm ayrıntıları açıkladıKur Korumalı TL Vadeli Mevduat! Bakan Nebati tüm ayrıntıları açıkladı#Nureddin Nebati
İş dünyasından ekonomi paketine övgü İstikrar ve görülebilirlik mesajı... Yeni sisteme tam notİş dünyasından ekonomi paketine övgü! İstikrar ve görülebilirlik mesajı... Yeni sisteme tam not#Dolar
Galatasarayın 11i belli oldu Sürpriz...Galatasaray'ın 11'i belli oldu! Sürpriz...#Adana Demirspor
Otomobil markaları indirim için harekete geçti Hemen hemen hepsi fiyat güncelliyorOtomobil markaları indirim için harekete geçti! Hemen hemen hepsi fiyat güncelliyor#Otomobil
Altay - Trabzonspor maçının 11leri açıklandıAltay - Trabzonspor maçının 11'leri açıklandı#Altay Trabzonspor
Suikast başarılı çünkü onlar bizim baş düşmanımızSuikast başarılı çünkü onlar bizim baş düşmanımız'#Kasım Süleymani
Devlet katkısı yüzde 25ten 30a çıkmıştı... BESte yüzde 5 artışın getirisi ne olacakDevlet katkısı yüzde 25'ten 30'a çıkmıştı... BES'te yüzde 5 artışın getirisi ne olacak? #Bes
Üç fayın birleştiği şehir Uzman uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olabilir’Üç fayın birleştiği şehir! Uzman uyardı: '7 büyüklüğünde deprem olabilir’#Deprem
Belhanda aylar sonra açıkladı G.Saraydan ayrılık süreci ve F.Bahçe sözleri...Belhanda aylar sonra açıkladı! G.Saray'dan ayrılık süreci ve F.Bahçe sözleri...#Younes Belhanda
Uzmanlar yorumladı Dolar ve altında büyük düşüşUzmanlar yorumladı! Dolar ve altında büyük düşüş#DOLAR
Rocky gibi pestilim çıkmıştı... Sezai Aydının ardından...'Rocky gibi pestilim çıkmıştı...' Sezai Aydın'ın ardından...#Sezai Aydın
Üç kadının tacizle suçladığı ünlü oyuncuya şok: Kapının önüne koydularÜç kadının tacizle suçladığı ünlü oyuncuya şok: Kapının önüne koydular#Chris Noth
HABERLERGündem Haberleri

Türk oyun yapımcısı Dinç'e İngiltere’den büyük onur

#Simay Dinç#Oyun Yapımcısı#Ödül
Türk oyun yapımcısı Dinçe İngiltere’den büyük onur

Türk oyun yapımcısı Simay Dinç İngiltere'de Westminster Sarayı’nda düzenlenen 21st Century Icon Awards'da ‘İlham Veren Teknoloji İnsanı’ ödülüne layık görüldü. Parlamento üyeleri, bilim insanları, olimpiyat şampiyonları gibi İngiltere'de kraliçe tarafından onurlandırılmış kişilerin yer aldığı jüri tarafından değerlendirilen Dinç, 35 ülkeden 500 finalist arasından seçilerek ödüle layık görüldü.

Haberin Devamı

Türkiye ve dünyada oyun sektöründe fayda ve fark yaratan birçok projeye imza attığını söyleyen Simay Dinç, “Bu ödülün birçok genç kıza ilham olmasını istiyorum” dedi.

SİMAY DİNÇ KİMDİR?

2015 yılında Oynanabilir Sanat Eseri üretmek mottosuyla kurucu ortağı olduğu Recontact Games'in ilk oyunu Recontact:Istanbul Apple tarafından yılın oyunu seçilerek 153 ülkede en yenilikçi oyun olarak lanse edildi. Sinematografik mobil oyunu serisinin ikinci oyunu Recontact:Istanbul Eyes of Sky Los Angeles New Media Film Festivali, International Mobile Games Awards gibi önemli ödülleri Türkiye’ye getirmişti. Interaktif sinemayı deneysel çalışmaları ile bir adım öteye taşıyan Recontact Games'in üçüncü oyunu Recontact:London'ın başrolunde Game of Thrones'un Whitewalker'ı ingiliz aktör Ross Mullan yer alıyor.Oyunculara ve sinema seyircilerine yeni bir deneyim sunabilmek adına Londra’da yapılan çekimler için 8 milyon sanat eserini sergileyen British Museum kapatılmış. Oyunun orjinal müzikleri 60 kişilik müzisyenin yer aldığı Moskova'nın en iyi Senfoni Orkestrası tarafından seslendirilmiş.

2015 yılında Türkiye’nin ilk oyun yapımcıları, geliştiricileri derneği OYUNDER’in yönetim kuruluna seçilen Simay Dinç daha çok kadının oyun sektöründe yer almasını sağlamak amacıyla Women in Games’i kurdu. Şimdiye kadar 40 farklı üniversitede 5000 kadına eğitimler düzenledi. 7 yıl önce Sanatın ve Inovasyonun çatısı olduğu farklı disiplinlerden uluslararası sanatçıların, yaratıcı girişimcilerin bir arada çalışacağı 'Sanatla beslenip, değer katan, fark yaratan projelerin üretildiği yeni bir diyar' olmasını arzuladığı Ayvalık Küçükköy’de sanatçı kardeşi Eray Dinç ile KıraARThane’yi kurdu. 5 yıldır köy çocukları ve gençlerle birlikte çalışıyor köyün dijital tohumlarını ekiyor ve imkanı olmayan köy çocuklarıyla Dijital Hasat için çalışıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Simay Dinç#Oyun Yapımcısı#Ödül

BAKMADAN GEÇME!

AFP seçti...İşte 2021e damga vuran kareler

AFP seçti...İşte 2021'e damga vuran kareler

#2021
Filmin sonunda Rocky gibi pestilim çıkmıştı... Kulaklarımızdaki sesi kaybettik... Sezai Aydının ardından...

'Filmin sonunda Rocky gibi pestilim çıkmıştı...' Kulaklarımızdaki sesi kaybettik... Sezai Aydın'ın ardından...

#Sezai Aydın
Bir ay dayanamaz demişlerdi 10 yıl bitti Ağabeyine bile acımayan Kim Jong Un ve dünyayı neler bekliyor

"Bir ay dayanamaz" demişlerdi 10 yıl bitti! Ağabeyine bile acımayan Kim Jong Un ve dünyayı neler bekliyor?

#Kim Jong Un

BAKMADAN GEÇME!

AFP seçti...İşte 2021e damga vuran kareler

AFP seçti...İşte 2021'e damga vuran kareler

#2021
Filmin sonunda Rocky gibi pestilim çıkmıştı... Kulaklarımızdaki sesi kaybettik... Sezai Aydının ardından...

'Filmin sonunda Rocky gibi pestilim çıkmıştı...' Kulaklarımızdaki sesi kaybettik... Sezai Aydın'ın ardından...

#Sezai Aydın
Bir ay dayanamaz demişlerdi 10 yıl bitti Ağabeyine bile acımayan Kim Jong Un ve dünyayı neler bekliyor

"Bir ay dayanamaz" demişlerdi 10 yıl bitti! Ağabeyine bile acımayan Kim Jong Un ve dünyayı neler bekliyor?

#Kim Jong Un