Türk ordusuna ‘kuantum’ zırhı

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Komitede, kuantum teknolojilerine yönelik altyapı oluşturmak için projeler geliştirilmesi kararlaştırıldı. Komitenin kuantum teknolojileriyle ilgili kararı savunma sanayisi sektörünü hareketlendirdi. Özyurt Silah Sanayii Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Özyurt, özel bir birim kurarak AR-GE bütçesi ayıracakları kuantum teknolojilerine ilişkin, “Geleceğin orduları, kuantum ordusu olacak. Özellikle kuantum teknolojisiyle geliştirilecek insan-makine arayüzünü güçlendiren giyilebilir sensörler, süper asker dönemini başlatacak” dedi.

10 MİLYAR DOLARLIK PAZAR

Kuantumun atom altı parçacıkları ortaya çıkaran bir teknoloji dalı olduğunu belirterek, gelecek 10 yılda Türkiye’de kuantum teknolojilerinin yaklaşık 10 milyar dolarlık pazara ulaşmasının öngörüldüğünü kaydeden Özyurt, bir grup gazeteciyle sohbetinde şunları söyledi:

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“Kuantum teknolojileri ile savunma sanayisinde mühimmatların isabet hassasiyetlerinin artırılması, düşmanı uzaktan tespit etme ve haberleşmesine girilmesi, düşmanın bilgi toplamasına engel olma, radar etkinliğinin artırılması, komuta, kontrol, haberleşme ve istihbarat kabiliyetinin artırılması, tek asker ve birlik seviyesinde durumsal farkındalığın yükseltilmesi, yapay zeka kullanan otonom ana ve yardımcı sistemlerin kullanılması mümkün olacak. Geleceğin orduları, kuantum ordusu olacak. Özellikle kuantum teknolojisiyle geliştirilecek insan-makine arayüzünü güçlendiren giyilebilir sensörler süper asker dönemini başlatacak. Güçlü kuantum bilgisayarlar tarafından gelişmiş yapay zekânın etkinleştirilmesi ile Türk ordusu gücüne güç katacak.”