Türk öğrencilerin TIMSS 2023 başarısı

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TIMSS 2023 uygulamasına, 4’üncü sınıf düzeyinde 58 ülke, 8’inci sınıf düzeyinde ise 44 ülke katıldı ve dünya genelinde 658 bin 172 öğrenci incelendi. Araştırma Türkiye’de, geçtiğimiz mayıs ayında 4’üncü sınıf düzeyinde 141 okuldan 4 bin 541 öğrenci, 8’inci sınıf düzeyinde ise 141 okuldan 4 bin 925 öğrencinin katılımıyla bilgisayar tabanlı olarak gerçekleştirildi. Sonuçlara göre; TIMSS 2023’te Türkiye tüm sıralamalarda yükseldi. Türkiye, hem 4. sınıf hem de 8. sınıf düzeyinde puanını artıran 5 ülke arasında yer aldı.

MATEMATİKTE 30 PUAN ARTIŞ

- 4’üncü sınıf düzeyinde Türkiye’nin ortalama matematik başarısı 2019 yılına göre 30 puan artarak 553 oldu. Bu puanla Türkiye 58 ülke arasında 8’inci sıraya yükseldi. Türkiye’nin ileri yeterlik düzeyindeki öğrenci oranı yüzde 24 olarak açıklandı. Diğer ülkelerde bu oranın ortalaması ise yüzde 7.

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FENDE AVRUPA BİRİNCİSİ

- Türkiye, 4’üncü sınıf fen bilimleri alanında da 58 katılımcı arasında 570 ortalama puanı ile Singapur, Kore ve Çin’in ardından dördüncü sırada yer aldı. Böylelikle uluslararası ortalamayı geçmiş oldu. Türkiye, bu alandaki puanıyla Avrupa ülkeleri arasında birinci sıraya yerleşti. Bu alanda öğrencilerinin akıl yürütme ile ilgili maddelerde daha başarılı olduğu görüldü.

İLK KEZ 500 PUANIN ÜZERİNE ÇIKTI

- 8’inci sınıf matematik sonuçlarında ise Türkiye 509 puan elde ederek TIMSS uluslararası matematik ortalaması olan 478 puanın üzerine çıktı. İlk kez 500 puanın üzerine çıkılan bu alanda Türkiye 44 ülke arasında 13’üncü sırada yer aldı. 1999’da sadece yüzde 1 olan ileri düzey matematik oranı, 2023’te yüzde 17’ye ulaştı.

EN FAZLA PUAN ARTIRAN İKİNCİ ÜLKE

- 8’inci sınıf fen bilimleri alanında da Türkiye, 530 ortalama puanı ile 7’nci sırada yer aldı. Türkiye’nin puanı, Finlandiya ve İngiltere hariç tüm Avrupa ülkelerinin üzerinde. Türkiye bu alanda 2019’a göre 15’le en fazla puan artışı gösteren ikinci ülke oldu.

TIMSS NEDİR?

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Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS), öğrencilerin matematik ve fen bilimleri alanlarında kazandıkları bilgi ve becerilerin değerlendirilmesini amaçlayan bir tarama araştırması. Araştırma 4 ve 8’inci sınıf düzeyindeki öğrencilerin dört yıllık periyodlar halinde matematik ve fen bilimleri alanlarındaki performanslarını ölçüyor. Bu yılın araştırması pandeminin ardından yayımlanan ilk rapor olma özelliği taşıyor.