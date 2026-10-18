Türk öğrencilerin tercihi Almanya

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OECD’nin Education at a Glance 2026 Raporu’ndaki veriler, yükseköğretimde öğrenci hareketliliğinin küresel eğitim sisteminin önemli unsurlarından biri haline geldiğini gösteriyor. Uluslararası öğrencilerin en fazla yoğunlaştığı merkezlerin başında ABD geliyor. OECD tablosuna göre ABD’de yaklaşık 1 milyon 6 bin, İngiltere’de 721 bin, Avustralya’da 580 bin, Kanada’da yaklaşık 481 bin, Almanya’da ise 438 bin uluslararası öğrenci bulunuyor. Rapora göre uluslararası öğrenciler özellikle yüksek lisans ve doktora düzeyinde yoğunlaşıyor. OECD genelinde 2024’te uluslararası öğrencilerin yeni kademeye başlayanlar içindeki payı lisans programlarında yüzde 11’e, yüksek lisansta yüzde 24’e, doktorada ise yüzde 34’e ulaştı. Rapora göre, Türkiye uluslararası öğrenci çeken ülkeler arasında hızlı yükselişiyle dikkat çekiyor. 2015 yılında Türkiye’de 71 bin uluslararası öğrenci bulunurken bu sayının 2024’te 336 bine ulaştığı görülüyor.

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TÜRKLER İÇİN YENİ CAZİBE MERKEZLERİ ALMANYA VE İTALYA

OECD verilerine göre yurt dışında yükseköğretim gören Türkiye kaynaklı öğrenci sayısı 2015’te 44 binken 2024’te 77 bine yükseldi. Türk öğrencilerin yurtdışı rotasında ise dikkat çekici bir rota değişimi yaşandı. 2015’te Türk öğrencilerin yüzde 23’ünün tercihi ABD olurken Almanya yüzde 12 ile ikinci sıradaydı. 2024’te tablo tersine döndü. Türk öğrencilerin yüzde 26’sı Almanya’yı, yüzde 11’i ABD’yi, yüzde 9’u İtalya’yı, yüzde 8’i İngiltere’yi, yüzde 5’i ise Polonya’yı tercih ediyor. Öğrencilerin yurt dışı eğitim kararlarını verirken dünya siyasetinden ve ekonomiden etkilendiğini dile getiren IEFT Yurt Dışı Eğitim Fuarları Genel Müdürü Deniz Akar, “İtalya ve Almanya’nın Türk öğrenciler arasındaki yükselişini yıllardır söylüyorduk ve bu sene OECD raporu bunu onayladı. Almanya ve İtalya eğitim kalitelerinin yanı sıra maliyetleri açısından da Türk gençlerini cezbetti. Ayrıca bu iki ülke ücretsiz eğitim ve burs gibi seçeneklere de sahip. Bu ülkelerin yanı sıra İngiltere ve Hollanda’yı da Türk öğrencilerin cazibe merkezleri arasında sayabiliriz. ABD gerek politik gerekse ekonomik nedenlerden dolayı listede geriledi” diye konuştu.

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TEKNOLOJİ VE İŞ DÜNYASI ALANLARI ÖNE ÇIKIYOR

Raporda uluslararası öğrenci hareketliliğinde tercih edilen eğitim alanları da dikkat çekiyor. Rapora göre uluslararası mezunların yüzde 30’u bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarından mezun olurken, yüzde 26’sı işletme, yönetim ve hukuk programlarında eğitim görüyor. Sağlık alanlarının payı yüzde 13, eğitim bilimlerinin payı ise yüzde 4 düzeyinde bulunuyor. Ülkeler bazında bakıldığında farklılık daha da belirginleşiyor. ABD’de uluslararası mezunların yüzde 53’ü STEM alanlarından mezun olurken, işletme, yönetim ve hukuk alanlarının payı Avustralya’da yüzde 47, Kanada’da yüzde 44, İngiltere’de ise yüzde 43 seviyesine ulaşıyor. OECD verileri, uluslararası öğrenci hareketliliğinde özellikle teknoloji ve iş dünyasıyla bağlantılı alanların öne çıktığını gösteriyor.

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MİSAFİR ÖĞRENCİLERİN EKONOMİYE KATKISI 6 MİLYAR DOLAR

Öğrenci hareketliliğinin büyümesinin yükseköğretimi ülkeler açısından önemli bir ekonomik faaliyet alanına dönüştürdüğüne dikkat çeken StudyinTürkiye.com Kurucusu Caner Otrakçı, “Uluslararası öğrencilerin Türkiye’ye olan ilgisi son yıllarda katlanarak arttı. Türkiye’nin gönül elçisi olan bu öğrencilerin ülke ekonomisine katkıları sadece eğitim aldıkları dönemde yaptıkları harcamalarla hesaplanamaz. Mezuniyetlerinin ardından gerek kültürel gerek ekonomik olarak öğrencilerin ülkemize sağladıkları fayda büyümeye devam ediyor. Bu kapsamda şu an güncel sayısı 362 bin 499 olan Türkiye’deki uluslararası öğrencilerin, ülke ekonomisine toplam katkısı 6 milyar dolar olarak tahmin ediliyor” dedi.