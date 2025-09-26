×
Türk öğrenciler İngiltere’nin yıldızı oldu

Güncelleme Tarihi:

Türk öğrenciler İngiltere’nin yıldızı oldu
Zülal ATAGÜN
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2025 07:00

Türk öğrenciler, İngiltere üniversitelerinin parlayan yıldızı haline geldi. Çin ve Hindistan’dan sonra Türkiye İngiltere’ye en fazla öğrenci gönderen ülkeler arasında yer alıyor. Türk gençleri, uyum becerileri ve akademik başarılarıyla öne çıkıyor.

Türkiye’den İngiltere’ye giden gençler hem akademik başarıları hem de kültürel altyapılarından kaynaklanan uyum becerileriyle üniversitelerde dikkatleri üzerine topluyor. Türk öğrencilerin ilgisini çekmek için fuar ve saha tanıtımlarında aktif çalışmalar yapan 40’tan fazla İngiliz üniversitesi, ‘Education UK Days’ kapsamında gençlerle buluştu. 

TÜRKLER ÖZGÜVENLİ

“Türkiye, İngiltere için Çin ve Hindistan’dan sonra üçüncü büyük öğrenci pazarı konumunda” diyen Murat Ayvaz, 20 yılı aşkın süredir Türkiye’de İngiliz üniversitelerinin temsilciliğini yapıyor. İngiltere’de yaşayan Ayvaz şöyle konuştu: “İngiliz üniversitelerinin Türkiye’den gelecek öğrencilere özel bir ilgisi var. İngiltere’de okuyan Türk öğrencilerin büyük bölümü  özel okullardan geliyor. Bu gençler özgüvenli, girişken ve donanımlı profilleriyle öne çıkıyor. İngiliz akademisyenler, Türk öğrencilerin kalitesinin fark edildiğini sık sık dile getiriyor. Tabii İngiltere’de öğrenci vizeleri Türk öğrenciler için büyük bir avantaj sağlıyor.”

GÜÇLÜ VE BAŞARILILAR

Nuria Moyano-Martin (Bournemouth Üniversitesi Bölge Müdürü): “Bournemouth, İngiltere’de en fazla Türk öğrencisi olan üniversitelerden biri. Onları memnuniyetle karşılıyoruz çünkü güçlü, başarılı öğrenciler. İngiltere’nin eğitim sistemine kolayca uyum sağlıyor ve programlarımıza farklı bakış açıları katıyorlar.”

DOĞU-BATI SENTEZİ GİBİLER

Charlie Bowling (Glasgow Üniversitesi-Koordinatör): “Öğrencilerimizin yüzde 40’ı yabancı. Bunların arasında Türk öğrenciler fark ediliyor. Çünkü Asya ve Avrupa’nın sentezi gibiler. İki bölgeden de kültürel değerler taşıyorlar ve farklı fikirleriyle öne çıkıyorlar. Türk öğrencilerimizin sayısı artıyor ve daha da artsın istiyoruz. Başarıları ve kültürel zenginlikleri bizi etkiliyor.”

