Türk öğrenciden acı haber! Gülperi'nin Manhattan'da sır ölümü

New York’ta tek başına yaşayan Türker’in, Tekirdağ Şarköy’de yaşayan ailesine ulaşan New York polisi acı haberi verirken genç kızın ölüm nedeninin otopsi ve toksikolojiden gelecek rapor sonrasında belirleneceği belirtildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Gülperi’nin New York’taki arkadaşları epilepsi hastalığı olduğunu söylerken, New York polisi olası bir cinayet üzerine herhangi bir ize rastlanmadığını, ancak soruşturmanın devam ettiğini açıkladı. Gülperi Türker’in cenazesi otopsi işlemleri sonrasında Şarköy’e nakledilecek.

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