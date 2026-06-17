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Türk müzisyene Berklee’den prestijli ödül

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#Su Yavuz#Berklee College Of Music#ÖDÜL
Türk müzisyene Berklee’den prestijli ödül
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2026 07:00

Piyanist ve vokalist Su Yavuz (19), eğitim gördüğü ABD'nin önde gelen müzik okullarından Berklee College of Music tarafından verilen Instrumental Performance Award ödülüne layık görüldü.

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Tamamı kendi düzenlemelerinden oluşan performansında iki ayrı piyano ile sahne alan sanatçı, aynı zamanda vokal yorumuyla da dikkat çekti. Ödül töreninin açılış performansını da gerçekleştiren Yavuz, önemli bir başarıya imza attı. Grammy ödüllü sanatçı Victoria Monet’in de katıldığı etkinlik kapsamında sahne alan Su Yavuz, uluslararası müzik çevrelerinde adından söz ettiren genç yetenekler arasında yerini güçlendirdi. Yavuz, Berklee College of Music’te birlikte çalıştığı müzisyenler Chase Behar ve Angel L. Ruiz ile kurduğu SU Trio projesi ile 18 Haziran’da 9’uncu Antalya Akra Caz Festivali kapsamında gerçekleşecek Akra Genç Caz konserinde Türkiye’de ilk kez sahne alacak. 

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#Su Yavuz#Berklee College Of Music#ÖDÜL

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