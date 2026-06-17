Türk müzisyene Berklee’den prestijli ödül

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Tamamı kendi düzenlemelerinden oluşan performansında iki ayrı piyano ile sahne alan sanatçı, aynı zamanda vokal yorumuyla da dikkat çekti. Ödül töreninin açılış performansını da gerçekleştiren Yavuz, önemli bir başarıya imza attı. Grammy ödüllü sanatçı Victoria Monet’in de katıldığı etkinlik kapsamında sahne alan Su Yavuz, uluslararası müzik çevrelerinde adından söz ettiren genç yetenekler arasında yerini güçlendirdi. Yavuz, Berklee College of Music’te birlikte çalıştığı müzisyenler Chase Behar ve Angel L. Ruiz ile kurduğu SU Trio projesi ile 18 Haziran’da 9’uncu Antalya Akra Caz Festivali kapsamında gerçekleşecek Akra Genç Caz konserinde Türkiye’de ilk kez sahne alacak.