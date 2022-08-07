Türk mühendis geliştirdi... Yangınlara 'dikey uçak'

Haberin Devamı

Alman Havacılık ve Uzay Merkezi DLR Almanya genelinde yeni nesil yangın söndürme uçakları geliştirme yarışması düzenledi. Yarışmaya Almanya’dan tüm üniversiteler davet edildi. Stuttgart Üniversitesi’nde Havacılık ve Uzay Mühendisliği dalında yüksek lisans programı yapan Nürnbergli Ahmet Günay Can ve ekibinin geliştirdikleri ‘Inferno’ projesi, tam not alarak DLR tarafından Almanya birincisi seçildi.

HEM VERİMLİ HEM HESAPLI

İklim değişikliği ile Orta Avrupa ve Akdeniz ülkelerinde orman yangınları arttı. İnsanlar, hayvanlar ve doğa için tehdit oluşturan yangınlara havadan genelde eski uçaklar ile müdahale edilmeye çalışılıyor. DLR, bu yangınlara daha verimli, daha hesaplı ve yeni teknoloji barındıran uçak inşaası için fikir topladı. Bilhassa kolay havalanabilen ve dikey kalkış yapabilen projeler talep edildi. Talepleri en iyi şekilde yerine getiren projeler 4 Ağustos 2022 tarihinde finalde sunuldu. Ahmet Günay Can ve ekibinin en başarılı ve vizyon sahibi olarak değerlendirilen ‘Inferno’ projesi birinci seçildi.





Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Ev sahibi kirayı yıllık istiyor Haberi görüntüle

Ahmet Günay Can projesini şöyle anlattı: “Bu proje için ekip arkadaşlarımla gece gündüz çalıştım. Orman yangınları bizim gibi genç akademisyenleri de çok etkiliyor. Giderek artan yangınlara destek vermek için var gücümüzle üniversite eğitiminde edindiğimiz bilgileri ve yeni fikirlerimizi işledik. Diğer projeler de çok başarılıydı, final çok çekişmeli geçti. Birinci olduğumuz için çok sevinçliyiz. Umarız, projemizi deneyimli bir kurum üretir ve bizim de dünyaya ciddi bir katkımız olur. Bana büyük destek olan aileme ve arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. (Almanya’da) Üçüncü nesil (Türkler) gençler olarak daha büyük başarılara imza atmak için adayız.”

İLK TEBRİK BAŞBAKANDAN

Nesrin ve Ahmet Can çiftinin oğlu olan Ahmet Günay Can, başarı hikâyesini şöyle özetledi: “Ailem, zamanında Konya’nın Kulu kazasından Almanya’ya göç etmiş, ben de 22 Eylül 1997 yılında Nürnberg’de doğdum. Bir kız kardeşim var, adı Esra, o da öğretmen oldu. Sank Leonard İlkokulu, Peter Fischer Lisesi, daha sonra Stuttgart Üniversitesi Uçak ve Uzay Mühendisliği’ni derece ile bitirdim. İlk tebrik eden de Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder olmuştu.”