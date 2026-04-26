Türk mimarın ABD’de yükselişi

Mezuniyetten kısa süre sonra, New York'ta dünyanın önde gelen mimarlık ofislerinden KPF'de görev alan İlktan, Çin'in Guangdong eyaletinde yapımına başlanan CRL Center Dongguan gökdelenenin mimari ekibinde yer aldı.

Şu anda ise Los Angeles’da lüks otelcilik mimarisi ile öne çıkan WATG’da ‘hesaplamalı tasarımcı’ pozisyonunda çizimlerine devam ediyor. Katar’da inşa edilmesi planlanan “Land of Legens”in mimari ekibinde de görev alıyor.

Başarılı genç mimar Ersan İlktan, Hürriyet’in sorularını yanıtladı.

‘EN BAŞARILILARA VERİLİYOR’

- Kazandığın Akademik Mükemmellik Madalyası’ndan bahsedebilir misin?

“Madalya, Amerikan Mimarlar Enstitüsü (AIA) tarafından yüz yılı aşkın süredir verilen prestijli bir akademik ödül. Madalya, mimarlık programlarından mezun olan en başarılı öğrencilere veriliyor.

- Çin’de de önemli bir gökdelen projesine imza attın.

Bu proje, mezun olduktan sonra KPF’te çalışmaya basladığım ilk projeydi. CRL Center Dongguan, Çin’in Guangdong eyaletindeki Dongguan şehrinde inşaat halinde olan 94 katlı, yaklaşık 450 metre yüksekliğinde bir gökdelen. Tamamlandığında şehrin en yüksek binası olacak.

- Geleceğe yönelik hayallerin nedir?

Önümüzdeki beş yıl içinde, büyük ölçekli projelerinin hem ilk tasarım hem de inşaat çizim aşamalarında yer alan bir mimar olmak istiyorum.

Mimarlığın sadece görsel bir iddia değil, içinde yaşayan ve kullanan insanların iyi hissedeceği, hayat kalitesine gerçek bir katkı yapan, pratik işlevleri olması gerektiğine inanıyorum.