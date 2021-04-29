‘Türk milleti bir adım bekliyor’

Akşener özetle şunları söyledi:

“Bir baktık ki kafası bozulana posta koymakla övünen dünya lideri gitmiş, yerine pek bir terbiyeli, pek bir şeker, pek bir minnoş Mister Erdogan gelmiş. Rüzgar esse atarlanan Sayın Erdoğan, çıkıp da şöyle hakkıyla ‘Ey Biden sen kimsin’ çekmek yerine ‘Sayın Biden’ demekle yetinmek zorunda kaldı. Kürsü delikanlısı Sayın Erdoğan, nefret ettiği rahmetli İnönü’nün, Johnson mektubuna koyduğu postayı, Biden’a koyamıyor. Rahmetli Demirel’in İncirlik Üssü’ne Türk Bayrağı çeken o dik duruşunun, yanından bile geçemiyor.

Milletimizi hazirandaki görüşmeyle oyalamak yok. Türk milleti senden bir adım bekliyor. Ya oturduğun koltuğun ciddiyetiyle durumun gereğini yap ya da beceriksizliğini kabul et, özür dile ve memleketi seçime götür.”

‘CAMBAZA BAK OYUNU’

Akşener dün ayrıca Saadet Partisi genel merkezinde Genel Başkan Temel Karamollaoğlu ile görüştü. Görüşme sonrası açıklama yapan Akşener, alkol satışı tartışmalarına ilişkin “Kapanmayla birlikte stopajı sıfırlayacaklar mı? Elektrik paralarını öteleyecekler mi? Bunların değil alkol satışının konuşulması tam bir cambaza bak meselesidir” dedi.

DESTEK PAKETİ ÖNERİSİ

“(18 günlük tam kapanma) “Nihayet şimdi de çıkıp ‘tam kapanma’ dediler. Gecikmiş de olsa bu kararı önemli buluyoruz. Bir an önce çıkıp ‘tam kapanma destek paketi’ açıklayın. Paket kapsamında günlük ve haftalık çalışanlara, düzenli geliri olmayanlara acilen destek sağlayın. Kapanma mücbir sebep sayılsın, beyanname verme ve vergi ödeme yükümlülüklerini 1 ay erteleyin. İcra takiplerini, mayıs sonuna kadar durdurun. Belediyelere bağış kabul etme izni verin. Hane halkına kişi başı 500 lira hibe desteği, esnaflarımıza da çalışan başına 10 bin lira faizsiz, 1 yıl ödemesiz kredi verin. COVID-19’u meslek hastalığı sayın. Hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızı, şehit kabul edin bu büyük mücadeleyi 3600 ek göstergeyle alkışlayın.”

MHP’nin 21. dönem Gaziantep milletvekili Mehmet Ay, İYİ Parti’ye katıldı. Ay’ın rozetini, Akşener, grup toplantısı başlangıcında taktı. Ay, “İYİ Parti’nin birbirinden kıymetli vekilleri, aranıza katılmak çok mutluluk verici” dedi. (Selahattin SÖNMEZ/ANKARA)

Akşener, Saadet Partisi’ni ziyaret ederek Genel Başkan Temel Karamollaoğlu ile görüştü. İki lider görüşme sonrası basın toplantısı yaptı. (Rıza ÖZEL/ANKARA)

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