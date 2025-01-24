TikTok hamlesi kafaları karıştırdı: Haberin tek patronu ABD mi olacak? Prof. Dr. Murat Kırık CNN TÜRK'te anlattı

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Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık detayları şu ifadelerle aktardı;

Bütün medyanın tek patronu olma amacında. Özellikle bunu ideolojik olarak bir silah olarak görmemiz söz konusu. ABD tekeli birçok mecrada etkisini hissettiriyordu. Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X gibi bunlar tek bir platform altında tekelci bir yapıya sahip durumdaydı.

KAMUOYUNDA YANLIŞ BİR ALGI VAR

Biden zamanında TikTok 1 sene içerisinde kapatılacak ya da ABD’li bir şirkete satılacaktı. 20 Ocak itibariyle Donald Trump’ın başkan olmasıyla TikTok yetkililerine 75 günlük bir ek süre tanındı. Kamuoyunda yanlış bir algı var. TikTok’un ABD’ye satışı iptal oldu gibi bir algı söz konusu. Ama Trump 365 günlük süreye ek olarak 75 günlük süre verdi.

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Bu süre sonrasında TikTok ya ABD’li bir şirkete satılacak ya da yasaklanacak. Uygulamaya güncelleme geldiğinde yapılamayacağı ve dünyada yasaklanacağı anlamına geliyor.

ABD’de 170 milyon kullanıcısı var. Uygulamanın piyasa değeri 50 milyar dolar. Musk, 44 milyar dolara almıştı. Trump iki ismi işaret ederek; ‘Elon Musk isterse hayır demem’ dedi ve Oracle eski İcra Kurulu Başkanı Larry Ellison’a dikkat çekti. İkisinden birinin bu mecrayı alacağı konuşuluyor. TikTok, Çin’de casusluk faaliyeti ve milli güvenlik sorunu olarak ABD’de konuşulmuştu. İlk defa bir Çin mecrası ABD tekeline karşı ayakta durmuştu.