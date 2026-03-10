Türk kullanıcılarının yeni sorunu: Yapay zeka! Trafik kaybı yüzde 50'yi bulabilir

Haberin Devamı

AB’de yapılan gözlemler, Google’ın AI Modu’nu kullanıma sunmasından sonra, bazı haber sitelerinin ziyaretçi sayısında yüzde 50’ye varan düşüşler yaşadığını ortaya koydu. Türkiye’de de benzer bir etkinin görülebileceği yorumları yapılıyor.



Google’ın yapay zeka modu, resmî siteleri, sosyal medya hesaplarını ve küçük ölçekli içerik üreticilerini öne çıkarmaya çalışsa da okuyuculara sağlanan özet bilgiler çoğu zaman ana kaynağa yönlendirme yapmayı gereksiz kılıyor. Sonuç olarak, haber siteleri artık arama sonuçlarında eskisi kadar görünür olmayabilir.



GOOGLE’DAN AÇIKLAMA: ‘İÇERİKLE EŞLEŞEN EN ALAKALI SONUÇLARI KEŞFETMENİZE YARDIMCI OLUYOR’



Google, 18 Şubat’ta yaptığı açıklamada, AI Modu’nun Türkiye’de de kullanıma açılacağını duyurmuştu. Şirket, yeni yapay zeka deneyimlerinin içerik üreticileri için yeni keşif fırsatları yaratacağının altını çiziyor. Google bu ürününü tanıtırken ise şu bilgilere dikkat çekti:



“AI Modu; gelişmiş muhakeme yeteneği, çok modlu (multimodal) yapısı, takip sorularıyla konuyu derinleştirme imkanı ve web’den sunduğu faydalı bağlantılarla bugüne kadarki en yetenekli yapay zeka destekli arama deneyimimizdir. Gemini 3 ile desteklenen bu özellik sayesinde; seyahat planlamaktan karmaşık bir konuyu kavramaya veya aradığınız ürünü bulmaya kadar pek çok farklı alanda detaylı sorular sorabilirsiniz.”





Haberin Devamı

Şirket ayrıca “AI Modu aynı zamanda çok modludur; yani sorularınızı metinle, sesinizle ve hatta doğrudan kameranızla fotoğraf çekerek sorabilirsiniz” diyerek şu ifadeleri kullandı:

“Bu özellik, sorunuzu alt başlıklara ayıran ve sizin adınıza web üzerinde aynı anda çok sayıda sorgu gerçekleştiren sorgu yelpazesi tekniğimizi kullanır. Böylece, tam olarak aradığınız içerikle eşleşen en alakalı sonuçları keşfetmenize yardımcı olur.”

Ancak çoğu uzman, yapay zekanın hâlâ içeriğin kalitesini tam olarak değerlendiremediğine ve yanlış yönlendirmelere sebep olabileceğine de dikkat çekiyor.







SORUŞTURMA BAŞLAMIŞTI



Avrupa Birliği daha önce Google’ın arama sonuçlarının üstünde sunulan yapay zekâ özetleri nedeniyle teknoloji devi hakkında kapsamlı bir soruşturma başlatmıştı. Soruşturma, özellikle haber siteleri ve içerik üreticilerinin Google’ın AI Modu üzerinden yönlendirme kaybına uğrayıp uğramadığını, içeriklerinin uygun tazminat almadan kullanılmasını önlemeyi amaçlıyor.

Haberin Devamı

BBC’de yer alan habere göre Avrupa Komisyonu, Google’ın bu hizmeti sunarken web sitelerinden veri kullanıp kullanmadığını araştırıyor. Ayrıca, YouTube videolarının geniş yapay zekâ sistemlerini geliştirmek için nasıl kullanıldığı ve içerik üreticilerinin bu süreçten çıkıp çıkamayacağı da inceleme kapsamına alındı.





TRAFİK KAYBI VE EKONOMİK ETKİLER

Google’ın yapay zeka özetlerini kullanıma sunması, web sitelerine gelen ziyaretçi sayısında azalmaya yol açabileceği endişesiyle karşılandı. İnsanlar web sayfalarına tıklamadıkça, siteler reklamlardan daha az gelir elde ediyor. Daily Mail, AI Modu’nun devreye girmesiyle Google arama sonuçlarından bağlantılara tıklayan kişi sayısının yaklaşık yüzde 50 azaldığını iddia etmişti.



AB Komisyonu, hem web yayıncılarının hem de YouTube içerik üreticilerinin çalışmalarının, Google’ın yapay zekâ modellerini eğitmek için kullanılmasından dolayı tazmin edilmemesinden endişe duyuyor. Yapay zekâ adaleti savunucusu Fairly Trained’den Ed Newton-Rex, insanların çalışmalarını YouTube veya çevrimiçi olarak paylaşmamasının “kariyer intiharı” anlamına geldiğini vurguladı.

Haberin Devamı

TÜRKİYE’DE HABER SEKTÖRÜNÜ NASIL ETKİLER?



Google’ın yapay zekası, kullanıcıların arama alışkanlıklarını değiştiriyor ve içerik üreticilerinin trafik kaynaklarını tehdit ediyor. Çoğu uzman, haber sitelerinin SEO stratejilerini yeniden gözden geçirmeleri ve sosyal medya platformlarını daha etkin kullanmaları gerektiğini belirtiyor.



Öte yandan Google, yeni deneyimin hem kullanıcıların daha fazla soru sormasını sağlayacağını hem de işletmeler için yeni keşif fırsatları yaratacağını savunuyor. Ancak AB’nin soruşturması, dünyanın dört bir yanındaki içerik üreticilerinin geleceğini yakından ilgilendiriyor.



Komisyon yetkilileri, “Google’ın haberleri çalmasını engellemek için yayıncılara acilen vazgeçme seçeneği sunulmalı; soruşturma tamamlandığında değil, bugün” uyarısında bulunuyor.



GOOGLE TEKEL OLUŞTURMUŞ DURUMDA

Haberin Devamı

Daha önce Hurriyet.com.tr’ye açıklamalarda bulunan İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Beyler Yetkiner, “Google öyle bir tekel oluşturmuş ki sanki Google dışında başka arama motoru yokmuş gibi davranılıyor. Bunun kırılması da insanların bilinçlenmesi ile olur. Farklı arama motorlarının var olduğunu da bilmek gerekiyor” dedi.

TEK SORUN YAPAY ZEKA DEĞİL! TÜRKİYE’NİN KAYBI TAM 158 MİLYAR LİRA

Yabancı merkezli dijital medya platformları, günümüzde yalnızca iletişim ve paylaşım alanları olmanın ötesine geçerek ülkelerin iç güvenliği, toplumsal düzeni ve siyasi süreçleri üzerinde etkili olan yapılar haline gelmeye başladı. Türkiye’de ve dünyada hızla artan dijital bağımlılık, bu platformların ekonomik ve stratejik gücünü her geçen gün daha da artırıyor.



Milyarlarca kullanıcının kişisel verisini elinde bulunduran küresel teknoloji şirketleri, bu verileri işleyerek başta reklam sektörü olmak üzere farklı alanlarda ticari ve politik amaçlarla kullanıyor.

Haberin Devamı

Konu hakkında görüş veren pek çok uzmana göre bu platformalar, Türkiye’ye yatırım yapmıyor, istihdam sağlamıyor ancak ülkeden elde ettikleri yüksek gelirleri yurt dışına aktarıyor. Örneğin 2024 yılı verilerine göre X, Meta, Google ve TikTok gibi yabancı platformlara Türkiye’den reklam yoluyla yaklaşık 158 milyar lira aktarıldığı belirtiliyor. Bu tablo, yerli ve ulusal medyanın gelir kaybına uğramasına neden olurken, söz konusu platformların ülke güvenliği açısından da ciddi riskler barındırdığına dikkat çekiliyor.



Bu önemli kayıpla ilgili Hurriyet.com.tr’ye açıklamalarda bulunan İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Berk Çaycı, “Ekonomik sonuçlar açısından değerlendirdiğimizde, bu kadar önemli bir rakamda döviz çıkışı olması Türkiye açısından ciddi bir kaynak kaybı olarak karşımıza çıkıyor. Yabancı kaynaklı şirketlerin Türkiye’de vergilendirilmesi hâlâ bir sorun olmaya devam ediyor. Bu nedenle yabancı şirketler, yerel şirketlere nazaran avantajlı bir konumda” dedi ve şöyle devam etti:

-- Bir diğer yandan, bu kadar büyük bir rakamın yurt dışına gitmesi yerli girişimlerin zayıflamasına ve yatırım almasının önünde engel teşkil ediyor. Bahse konu şirketlerin ülkemizde herhangi bir yatırım yapmadan, ülke ekonomisine ve gelişimine katkı sağlayacak yatırımları başlatmadan bu büyük meblağları bu topraklardan, bu topraklardaki insanlar üzerinden kazanması yalnızca ekonomik bir sorun değil; aynı zamanda kültürel egemenlik, içerik bağımsızlığı ve ulusal değerlerin korunması açısından da kritik bir mesele.

-- Ülkemizde reklam gelirlerinin büyük kısmının dijitale kayması, geleneksel medya gelirlerinin önemli ölçüde azalması gibi bir sorunu beraberinde getiriyor. Bu durum yalnızca ekonomik bir sorun teşkil etmemekte; istihdam açısından ve içerik kalitesinde düşüşe de yol açmakta. Bu sorunla baş etme noktasında, Avustralya ve Kanada gibi ülkelerde olduğu üzere vergi düzenlemeleri ya da birtakım anlaşmaların gerçekleştirilmesi fayda sağlayabilir. Medya yatırımlarının Türkiye ekonomisine katkısı, sektöre destek ve teşvik sağlanması hâlinde yüksek bir büyüme potansiyeline sahip. Ancak sürdürülebilir bir büyüme için ekosistem bütünlüğünü gözeten, uzun vadeli ve öngörülebilir politikaların hayata geçirilmesi gerekiyor.