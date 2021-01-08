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Gündem
AA
Haber Giriş: 08.01.2021 - 20:48 | Son Güncelleme:

Türk Konseyi'nden Türkiye'ye 'Türksat 5A' uydusu kutlaması

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Türk Konseyi'nden Türkiye'ye 'Türksat 5A' uydusu kutlaması
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Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi), yeni uydu Türksat 5A'nın uzaya fırlatılması nedeniyle Türkiye'yi tebrik etti.

Türk Konseyinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Konseyi kurucu üyesi Türkiye, Türksat 5A haberleşme uydusunu ABD Florida'dan uzaya başarıyla fırlattı. Türk Konseyi olarak Türkiye'yi tebrik ediyor, üye ülkelerimizin teknolojik başarılarıyla gurur duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Sabaha karşı ABD'nin Florida eyaletinin Cape Canaveral üssünden yörüngeye gönderilen Türksat 5A, Türkiye'nin uzaydaki yedinci aktif uydusu olma özelliğini taşıyor.

Türksat 5A haberleşme uydusu, Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'i kapsayan geniş bir coğrafyada, TV yayıncılığı ve veri haberleşme hizmetleri sunacak.

Türkiye'nin Türksat 5A uydusu uzaya başarıyla fırlatıldıTürkiye'nin Türksat 5A uydusu ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral üssünden saat 05:15'te uzaya başarıyla fırlatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu uydunun uzaya fırlatılmasını Türksat Yerleşkesi'nden canlı olarak izledi. Bakan Karaismailoğlu, Türksat 5B uydusunun ise haziranda fırlatılmasının planlandığını açıkladı.
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