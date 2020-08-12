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ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 12.08.2020 - 16:28,Son Güncelleme:

Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu ikinci kez toplandı

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Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu ikinci kez toplandı
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Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Toplantısı, Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe başkanlığında 2'nci kez toplandı. İkincisi yapılan Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Toplantısı'na Türkiye dışında Azerbaycan, Macaristan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan yetkilileri katıldı.

Sağlık Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamaya göre; ‘Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe başkanlığında, bugün ikincisi yapılan Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Toplantısı'na Türkiye dışında Azerbaycan, Macaristan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan yetkilileri katıldı.

Toplantıda Meşe, Covid-19 ile mücadele kapsamında Türkiye'nin, Türk Konseyi üyesi ülkelerle yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgilendirme yaptı. Ayrıca toplantıda, 23-28 Ağustos 2020’de üye ülkelerin katılımıyla gerçekleştirilecek 'Aşı Çalıştayı' hakkında da değerlendirmeler yapıldı’ denildi.

Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu ikinci kez toplandı


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