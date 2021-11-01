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Türk Konseyi Başsavcılar Şurası ilk toplantısını Bakü'de yaptı... Cumhurbaşkanı Erdoğan mesaj gönderdi

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Türk Konseyi Başsavcılar Şurası#Bakü
Türk Konseyi Başsavcılar Şurası ilk toplantısını Baküde yaptı... Cumhurbaşkanı Erdoğan mesaj gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörizm, düzensiz göç, sınır aşan suçlar gibi tehditlerin arttığı bir dönemde Türk Konseyi Başsavcılar Şurası'nın oluşturulmasına büyük önem verdiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhuriyet Başsavcılıklarımız arasındaki tecrübe ve bilgi paylaşımını artıracak, iletişimi ve iş birliğinin çok daha etkin hale getirecek bu tarihi adımın bizi hedeflerimize daha da yaklaştıracağına inanıyoruz" dedi.

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Erdoğan, Türk Konseyi Başsavcılar Şurası'nın ilk toplantısına gönderdiği video mesajında, Türk Konseyi'nin yeni katılımlarla gücünü artırdığını belirterek Konsey'in bölgesel bir iş birliği formatından çıkıp uluslararası bir yapıya kavuştuğunu ifade etti.

Türk Konseyi ile iş birliği yapmak ve Konsey'e gözlemci olmak isteğini dile getiren ülkelerin sayısının günden güne çoğaldığına dikkati çeken Erdoğan, "Ülkelerimiz bir taraftan çok uluslu platformlarda vatandaşlarının hak ve çıkarlarını savunurken diğer taftan da Türk dünyasını bir araya getiren yegane teşkilat olan Türk Keneşi de dayanışmasını güçlendiriyor. Özellikle son yıllarda şahit olduğumuz hadiseler ticaretten ulaşıma, savunmadan sağlığa kadar her alanda yeni iş birliği yollarını geliştirmemizin bizim için bir ihtiyaçtan öte zorunluluk oluğunu göstermiştir." diye konuştu.

Kısa süre önce İstanbul'da yetkin isimlerin katılımıyla Türk Konseyi Medya Forumu'nun düzenlendiğini hatırlatan Erdoğan, "Forum kapsamında yapılan tartışmalarla iletişim meselesinde güçlü ve zayıf yanlarımızı tespit etme imkanı bulduk. Ülkelerimizi hedef alan dezenformasyon ile mücadelede ilgili birimlerimizin etkinliğini artıracak kritik kararlar aldık." dedi.

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Medya Forumu'nun hemen akabinde bugün de Bakü'de Türk Konseyi Başsavcılar Şurası'nın hayata geçirilmesinin haklı gururunu yaşadıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:
"Terörizm, düzensiz göç, sınır aşan suçlar gibi bizi ve vatandaşlarımızı doğrudan etkileyen tehditlerin arttığı bir dönemde yargı organlarımızın yeni diyalog zeminlerini oluşturmalarına büyük önem veriyoruz. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız arasındaki tecrübe ve bilgi paylaşımını artıracak, iletişimi ve iş birliğinin çok daha etkin hale getirecek bu tarihi adımın bizi hedeflerimize daha da yaklaştıracağına inanıyoruz. Bu düşüncelerle Türk Konseyi Başsavcılar Şurası'nın hayırlı olmasını diliyor, Türk dünyasındaki kardeşlerime mutluluk, refah ve esenlik temenni ediyorum."

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Türk Konseyi Başsavcılar Şurası#Bakü

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