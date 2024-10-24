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Türk kökenli askeri bir başka asker öldürdü... Yer: Avusturya   

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#Avusturya#Asker#Salzburg
Türk kökenli askeri bir başka asker öldürdü... Yer: Avusturya
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2024 07:00

Avusturya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Michael Bauer önceki gün öğleden sonra, Spittal an der Drau bölgesindeki Türk-Kaserne’de (Türk Kışlası) meydana gelen olaya ilişkin yaptığı açıklamada, henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde bir askerin tabancasından çıkan kurşunun zorunlu askerlik görevini yapan 21 yaşındaki bir diğer askerin göğüs bölgesine isabet ettiğini, yaralı askerin askeri helikopterle en yakın hastaneye sevk edildiğini söyledi.

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Bauer, yaralanan askerin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını bildirdi. “Avusturya ordusu için kara bir gün, bugün bir yoldaşımızı kaybettik” ifadesini kullanan Bauer, tabancanın normal şartlarda kemere takılı bir kılıfın içinde emniyette olması gerektiğini, silahın yalnız dolum ve boşalım sırasında başkalarına zarar vermeyecek güvenli bir alanda çıkarıldığını anlattı. Bauer, olayın aydınlatılması için hem polis hem de ordu içinde oluşturulan bir komisyonun inceleme yürüttüğünü ifade etti. Hayatını kaybeden Türk kökenli askere ilişkin hem Başbakan Karl Nehammer hem de Savunma Bakanı Klaudia Tanner, sosyal medya platformu X üzerinden taziye mesajları paylaştı.

BÜYÜKELÇİLİK OLAYI TAKİP EDİYOR

Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun da hayatını kaybeden askerin Türk kökenli olduğunu teyit ederek üzüntüsünü dile getirdi. Hayatını kaybeden Türk kökenli askerin babasıyla görüştüğünü ve başsağlığı dileğinde bulunduğunu aktaran Büyükelçi Ceyhun, “Acılı babayla yaptığım görüşmede, Avusturya makamlarıyla birlikte soruşturmayı hem Türkiye’nin Salzburg Başkonsolosluğu hem de Büyükelçilik olarak takip edeceğimiz güvencesini verdim” diye konuştu.

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Büyükelçilik ve Salzburg Başkonsolosluğu’nun Avusturyalı muhataplarıyla yakın temas halinde konuyu takip ettiklerini kaydeden Ceyhun, Avusturyalı muhataplarıyla sürekli irtibat halinde olduklarını sözlerine ekledi. 

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#Avusturya#Asker#Salzburg

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