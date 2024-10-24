Türk kökenli askeri bir başka asker öldürdü... Yer: Avusturya   

Haberin Devamı

Bauer, yaralanan askerin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını bildirdi. “Avusturya ordusu için kara bir gün, bugün bir yoldaşımızı kaybettik” ifadesini kullanan Bauer, tabancanın normal şartlarda kemere takılı bir kılıfın içinde emniyette olması gerektiğini, silahın yalnız dolum ve boşalım sırasında başkalarına zarar vermeyecek güvenli bir alanda çıkarıldığını anlattı. Bauer, olayın aydınlatılması için hem polis hem de ordu içinde oluşturulan bir komisyonun inceleme yürüttüğünü ifade etti. Hayatını kaybeden Türk kökenli askere ilişkin hem Başbakan Karl Nehammer hem de Savunma Bakanı Klaudia Tanner, sosyal medya platformu X üzerinden taziye mesajları paylaştı.

BÜYÜKELÇİLİK OLAYI TAKİP EDİYOR

Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun da hayatını kaybeden askerin Türk kökenli olduğunu teyit ederek üzüntüsünü dile getirdi. Hayatını kaybeden Türk kökenli askerin babasıyla görüştüğünü ve başsağlığı dileğinde bulunduğunu aktaran Büyükelçi Ceyhun, “Acılı babayla yaptığım görüşmede, Avusturya makamlarıyla birlikte soruşturmayı hem Türkiye’nin Salzburg Başkonsolosluğu hem de Büyükelçilik olarak takip edeceğimiz güvencesini verdim” diye konuştu.

Haberin Devamı

Büyükelçilik ve Salzburg Başkonsolosluğu’nun Avusturyalı muhataplarıyla yakın temas halinde konuyu takip ettiklerini kaydeden Ceyhun, Avusturyalı muhataplarıyla sürekli irtibat halinde olduklarını sözlerine ekledi.