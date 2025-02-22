Türk Kızılay’dan Gazze’ye 1000 tonluk İyilik Gemisi

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Ramazan ayı boyunca nakdi yardım, gıda kolisi, kavurma konserve ve bayramlık giyim yardımlarının yanı sıra günde 65 binden fazla iftarlık dağıtımlarıyla 7.1 milyon ihtiyaç sahibine toplam 1 milyar 922 milyon liralık yardım ulaştıracak.

DEPREM BÖLGESİNE 113 MİLYON LİRA

Ramazan ayında 672 bin ihtiyaç sahibine 462 milyon liralık yardımda bulunacak olan Kızılay, nakdi yardımın 128 milyon 476 bin lirasını depremden etkilenen 11 ildeki 184 bin ihtiyaç sahibine ayırdı. Ülke genelinde ise 400 milyon liralık gıda yardımını 764 bin ihtiyaç sahibine ulaştıracak olan Kızılay, bu rakamın 113 milyon 311 bin lirası yine deprem bölgesindeki 206 bin ihtiyaç sahibine ayırdı.

Kızılay, Gazze’deki çatışma mağdurlarına ulaştırılmak üzere Ramazan ayına özel 1000 tonluk yardım malzemesi taşıyan yeni bir İyilik Gemisi gönderecek. Gazze’de günlük 15 bin kişilik sıcak yemek ve 20 ton içme suyu dağıtımını yapan Kızılay, bölgede 50 bin gıda kolisi ve 900 bin kişilik iftarlık desteği verecek. Kızılay, Ramazan’da Suriye’nin Şam, Humus, Halep ve İdlip şehirlerinde de 110 bin kişilik iftarlık yemek ve 35 bin gıda kolisi dağıtacak.

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GECE DE KAN BAĞIŞI DEVAM

- Kızılay, kan bağış noktalarının çalışma saatlerini ise iftar sonrasında da hizmet verecek şekilde düzenledi. İftar sonrası kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar, bulundukları bölgeye en yakın noktayı kanver.org üzerinden tespit edebilecek, ayrıca randevu alarak da kan bağışında bulunabilecek. Kızılay, kış aylarında mevsimsel olarak azalan bağışlar nedeniyle 18-65 yaş arası sağlıklı kişilerin kan bağışında bulunmaya davet etti.