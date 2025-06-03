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Türk Kızılay’a kurban bağışı

Güncelleme Tarihi:

#Türk Kızılay#Kurban#Emine Erdoğan
Türk Kızılay’a kurban bağışı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2025 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, dün Beştepe’de Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz’ı kabul etti.

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Emine Erdoğan, kurban vekaletini ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Türk Kızılay’a teslim etti. Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Türk Kızılay’ın yürüttüğü insani yardım faaliyetlerini her platformda destekleyen Emine Erdoğan, ulusal ve uluslararası insani yardımın önemine vurgu yaparak mazlum coğrafyalara yapılan her bir yardımın umut olmaya devam ettiğini belirtti. Görüşmede, Türk Kızılay’ın ulusal ve uluslararası çalışmaları hakkında bilgi veren Yılmaz ise Türk Kızılay’a desteği için teşekkür ettiği Erdoğan’a, günün anısına üzerinde “Hilal-i Ahmer Çiçek Günü”nü anlatan eski zamanlara ait fotoğrafların yer aldığı tablo hediye etti.                     

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#Türk Kızılay#Kurban#Emine Erdoğan

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