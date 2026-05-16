Türk Kızılay’a Cenevre uyumu

Haberin Devamı

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Türk Kızılay Yasa Teklifi, TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Teklifle Kızılay’ın yasasına, “Cenevre Sözleşmeleri”, “İhtiyaç sahibi”, “Türk Kızılay” ve “Tüzük” tanımları ekleniyor. “İhtiyaç sahibi” kavramı; “yoksulluk, engellilik, yaşlılık veya göç gibi nedenlerle temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve sosyal hizmet müdahalesine muhtaç” kişileri kapsayacak şekilde geniş çerçevede tanımlandı. Türk Kızılay, Türkiye Kızılay Derneği, Türkiye Kızılay Cemiyeti ve Kızılay adlarını da kullanabilecek.

ESİR DEĞİŞİMİ YETKİSİ

Dernek, “savaş esirleri ve sivillerin tutulduğu yerleri ziyaret etme, koşulları izleme, aile haberleşmesini sağlama, kayıpları araştırma ve insani yardım ulaştırma” faaliyetlerini yerine getirecek ve esir değişimleri ile aile birleşimlerinde aracı olarak görev yapabilecek. Türk Kızılay bu görevini yerine getirebilmesi için gerçek kişilere ait gerekli verilere erişebilecek. Kızılay, afet ve insani krizlerden etkilenen kişilerin bulunduğu kamplarda gözlem yapıp rapor düzenleyebilecek.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın AB'de hantavirüs alarmı Haberi görüntüle

‘STRATEJİK’ NİTELİKTE ALIM

Kızılay’ın hak ve muafiyetleri de yeniden düzenleniyor. Buna göre, afet ve acil durumlar ile afetlere hazırlık ve olağanüstü dönemlerde veya hastalıkların önlenmesi amacıyla Kızılay ve şirketlerinin alımları “stratejik nitelikte” kabul edilecek. Bu alımlarda Kamu İhale Yasası uygulanmayacak. Kamu kurumları, büyük çapta afet ve olağanüstü şartlarda Taşıt Kanunu kapsamındaki taşıtlar hariç olmak üzere uygun görülen taşınır mallarını Kızılay’a tahsis edebilecek. Gerekirse makine, teçhizat ve benzeri taşınır mallar Kızılay’a bedelsiz devredilebilecek.

Kurumun çalışmalarında ayrıntılı ilkeleri belirlemek üzere Cumhurbaşkanı’nca onaylanacak bir tüzük hazırlanacak.