Türk Kızılay yeni yönetimini belirledi

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Türk Kızılay’ın üç yılda bir düzenlediği Olağan Genel Kurul, Kızılay Onursal Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milletvekilleri, bürokratlar ve birçok sivil tolum kuruluşunun katılımıyla ATO Congresium’da gerçekleştirildi.

‘KIZILAY KENDİSİNE İHTİYAÇ DUYULAN HER YERDE’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılay Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, “Ülkemizin en köklü sivil toplum kuruluşu olan Kızılay, bugün de kendisine ihtiyaç duyulan her yerde varlık göstermeye devam ediyor” dedi. Kızılay’ın 6 Şubat depremleri sonrası bölgede yürüttüğü çalışmalara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu süreçte milletin derdiyle dertlenen kurumlarımızdan biri de Kızılay’dır. Deprem bölgesinde 548 bini aşkın haneye 3,3 milyar lira nakit destek sağlayan, 6 ilde açtığı 13 kütüphane ile 10 binden fazla öğrenciye hizmet veren, esnaf ve çiftçilerimize 500 milyon liraya yakın güçlendirme desteği sunan Kızılay’ımızı bugün bir kez daha gönülden tebrik ediyorum” diye konuştu.

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Kızılay’ın yeni yönetimine başarılar dileyen Erdoğan, “Hükümet olarak 23 yıldır olduğu gibi sizlere destek olmak için üzerimize ne düşüyorsa yapmaktan çekinmeyeceğiz. İnanıyorum ki, milletimiz de Kızılay’ı desteklemeye ve Kızılay’ımızı daha da büyütmeye devam edecek” dedi.

‘157’NCİ YAŞINA YAKLAŞAN MERHAMET ÇINARI’

Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz ise konuşmasında, “Bugün Kızılay dediğimizde, sadece bir kurumdan değil, derin kökleri olan, dallarıyla milyonlara ulaşan bir merhamet çınarından bahsediyoruz. Bu çınarın her dalı, bir cana dokunmak, bir derde merhem olmak için var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Kızılay” adını verdiği bu cemiyet, Çanakkale siperlerinden bugünün afet bölgelerine, Afrika çöllerinden Gazze’ye kadar insaniyet bayrağının yılmaz bir taşıyıcısı olma misyonunu sürdürüyor. Tüm bu hizmetlerimiz, milletimizin hayırla yoğrulmuş kalbinin eseri.”

OYLARIN TAMAMINI ALARAK YENİDEN SEÇİLDİ

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Konuşmaların ardından Prof. Dr. Yılmaz, 941 delegenin katıldığı seçimde kullanılan oyların tamamını alarak yeniden Genel Başkan seçildi. Kızılay’ın yeni yönetim ve denetim kurulu üyelerinin de belirlendiği oylamanın ardından delegelere teşekkür eden Prof. Dr. Yılmaz, Türk Kızılay’ın insanlığa hizmet anlayışını güçlendirerek iyiliği el ele büyütmeye çağrısı yaptı.

Gelecek üç yıl Kızılay’ın yeni yönetiminde söz sahibi olan Yönetim ve Denetim Kurulu listesi şöyle oluştu:

Yönetim Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz (Genel Başkan)

Esra Özkoç

Semra Tozaraydın

Zübeyde Çelik

Emre Koç

Yusuf Ramazan Saygılı

Şükrü Can

Ömer Faruk Çalışkan

Kamil Karadeniz

Yener Tanık

Mustafa Sarılar

Denetim Kurulu Üyeleri

İsmet Durmuş

Mustafa Umut Yalçın

Selman Keresteci

Zuzan Hasibe Beytul

Nur Çetin

GENEL BAŞKAN PROF. DR. FATMA MERİÇ YILMAZ HAKKINDA

1975 yılında Ankara’da doğdu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Tıpta uzmanlık eğitimini Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamladı. 2011’de Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim dalına atanarak 2014’te profesör unvanı aldı. Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

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2015-2023 yıllarında Türk Kızılay Yönetim Kurulu üyeliği yapan Prof. Dr. Yılmaz, 2023 itibariyle Türk Kızılay Genel Başkanı seçildi. 2025 itibariyle Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim ve Afet Politikaları Kurulu Başkan Vekili oldu.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıbbi Biyokimya Anabilim dalında öğretim üyeliğini sürdüren Prof. Dr. Yılmaz’ın çalışmalarında halk sağlığı ve laboratuvar tıbbı önemli bir yer teşkil ediyor. Yılmaz geçtiğimiz yıl, Stanford Üniversitesi’nce hazırlanan Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları listesinde yer aldı.