Türk Kızılay Suriye Kızılay’la çalışıyor

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Eskiden sadece Suriye’nin kuzeyinde insani faaliyetler yürüten Kızılay, şimdi Şam, Halep, Lazkiye, Humus gibi büyük kentlerde de ihtiyaç sahiplerine yardımları ulaştırmaya başladı. İdlib’deki El-Şami Engelli Kampı’nda kalan 1200 kişiye gıda ve hijyen yardımında bulunan Türk Kızılay, Lojistik Operasyon Merkezi’nde “kardeşlik sofrası” kurarak ihtiyaç sahiplerine iftar verdi.

ENVANTER ÇIKARILIYOR



Hürriyet’e özel açıklamalarda bulunan Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, şu bilgileri verdi: “Suriye, şu anda afetten yeni çıkmış bir ülke. Birçok şehir yerle bir olmuş, insanların döndükleri zaman yerleşebilecekleri bir evleri yok. Suriye’nin dört bir tarafında rehabilite edilebilecek ev envanterini çıkartmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar Tel Rıfat’ta bin 320 tane evi belirlemiş durumdayız. Bunlar 3 bin 500 dolar gibi bir rakama oturulabilecek hale gelebilen, en azından dışarıdan baktığınızda duvarları hâlâ ayakta olan, kapısı penceresi olmayan evler. Türkiye’deki Suriyelilerin yaklaşık üçte biri, 1 yıl içerisinde bir şekilde ülkesine dönmek istiyor. Dönmek isteyen Suriyeliler, çocuklarına Arapça ‘okuma yazma’ öğretmemizi istedi. Türkiye’de eğitim almışlar, Türkçe yazmayı öğrenmişler. Latin Alfabesi’ni öğrenmişler, Arapça yazmayı bilmiyorlar. İlk geldiklerinde Türkçe öğretirken, şimdi ülkelerine dönmek isteyenlere Arapça öğreteceğiz. Tam tersi bir durum...”