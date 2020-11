Türk Kızılay Coca Cola'nın 3,5 milyon liralık yardımını depremzedelere ulaştıracak

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ve Coca Cola İçecek Üst Yöneticisi Burak Başarır, Kızılay Sütlüce Yerleşkesinde düzenlenen törende iş birliği protokolünü imzaladı.



Kınık, törende yaptığı konuşmada, Kızılay'ın 152 ulusal cemiyet olarak afetlerin, insani ihtiyaçların olduğu her coğrafyada, elini uzatabildiği her noktada insanların ızdırabını dindirmek için gayret ettiğini dile getirdi.



Bu anlamda çok sayıda iş birlikleri yaptıklarını ve küresel Kovid-19 pandemisinden Türkiye'nin de etkilenmeye başladığı dönemde Coca Cola Vakfı'nın Kızılay'a bağışladığı 10 milyon liralık kaynakla 25 hastanede pandemiyle mücadele eden sağlık çalışanlarına kişisel koruyucu ekipman desteğinde bulunduklarını anlatan Kınık, "Bugün de Coca Cola Vakfımızın Kızılay'a bağışlayacağı yaklaşık 3,5 milyon liralık bir destekle İzmir Seferihisar'da depremden etkilenen vatandaşlarımıza yardım ulaştırmayı akdetmiş oluyoruz." dedi.



"Afetzedelerimizin son ferdi de evine kavuşana kadar desteğimiz sürecek"



Kızılay Genel Başkanı Kınık, İzmir depreminin ardında acılar ve birtakım hasarlar bıraktığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Afetin ilk gününden bu yana devletimizin bütün ilgili kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, İzmir'deki gönüllülerimiz ve Kızılayımız'ın afet ekibi sahada çalışmaya başladı. Barınma, beslenme, psikososyal destek, sağlık hizmetleri, kan hizmetleri, insani yardım lojistiği, dağıtım gibi çok boyutlu hizmetler verildi ve verilmeye devam ediyor. Şu an afetin iyileştirme safhasında bulunmaktayız. Günlük yaklaşık 60 bin kişiye, sıcak mutfaklarımızdan ve beslenme kümesindeki çözüm ortaklarımızdan aldığımız sıcak yemekleri ulaştırmaktayız. Psikososyal destek ekiplerimiz sahada desteklerine devam etmekte. İhtiyaç duyulan insani yardımları ve ekonomik anlamda depremden etkilenmiş olan vatandaşlarımıza yönelik yardımlarımızı sürdürüyoruz. Depremden etkilenen afetzedelerimizin son ferdi de evine kavuşana kadar desteğimiz devam edecek."



Kınık, Coca Cola Vakfı'na ve Coca Cola İçecek Grubu'na Kızılay'a olan güvenleri ve insani konulardaki duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.



"Her türlü desteği vermeye gönüllüyüz"



Coca Cola İçecek Üst Yöneticisi Burak Başarır da 100 yılı aşkın süredir Uluslararası Kızılhaç Federasyonu ve Kızılay Dernekleri Federasyonlarının da dahil olduğu gönüllü kuruluşlara yardım sağladıklarını söyledi.



İzmir depreminde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dileyen Başarır, "Ne zaman bir desteğe ihtiyaç olsa elimizden geldiği kadar her türlü desteği vermeye gönüllü olduğumuzu belirtmek isterim. Bu çerçevede depremin hemen akabinde verdiğimiz acil ihtiyaçlar desteğinin yanında da nakdi olarak 3,5 milyon liralık yardım yapmak istiyoruz." diye konuştu.



Başarır, Türk Kızılay'a teşekkür ederek, iş birliklerinin artarak devam etmesi temennisinde bulundu.