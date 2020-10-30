Türk Keneşi nedir, ne iş yapar? İşte Türk Keneşi hakkında bilgi

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Keneşi-Türk Konseyi) Türk dili ortak çatısı altında birleşen üye ülkelerin yanı sıra Türk dünyasının ve bölge ülkelerinin ekonomiden politikaya, turizmden eğitim ve spora kadar pek çok alanda iş birliğini ve etkinliğini artırmaya yönelik çalışmalar yürütüyor.

Türk Keneşinin kurulmasına ilişkin ilk adım, 2009 yılında Nahçıvan'da yapılan Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları 9. Zirvesi'nde atıldı.

Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan'ın 3 Ekim 2009'da imzaladığı "Nahçıvan Anlaşması" ile ise süreç kurumsallaştı ve Türk Keneşi kuruldu. İstanbul'da 15-16 Eylül 2010'da düzenlenen 10. Türk Dili Konuşan Ülkeler Zirvesi'nde ise Keneş resmen hayata geçirildi.

"Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi", "Türk Konseyi" ya da "Türk Keneşi" olarak adlandırılan devletlerarası yapı, devlet başkanları konseyi, dışişleri bakanları konseyi, her ülkeden gelen akil insanlardan oluşan aksakallar konseyi, kıdemli memurlar komitesi ve merkezi İstanbul'da bulunan sekretaryadan oluşuyor. Türk Konseyinin kurulmasından bu yana devlet başkanlarının katılımıyla 6 zirve düzenlendi.

Türk Keneşi aynı zamanda Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA), Türk İş Konseyi, Türk Akademisi ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), Türk Dünyası Ortak Odalar ve Borsalar Birliği gibi mevcut iş birliği mekanizmaları için de bir şemsiye kuruluş vazifesi görüyor.

TÜRK DİLİ" ÇATISI ALTINDA BİRLEŞTİLER

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye'nin kurucu üye olduğu Türk Keneşinin zirve ve etkinliklerine Özbekistan ve Türkmenistan da aktif olarak katılıyor.

Macaristan ise gözlemci üye statüsüyle Keneş'in etkinliklerinde aktif olarak yer alıyor.

Üye devletlerin yaklaşık 5 milyon kilometrekare toprak üzerindeki varlığı ile etkin Türk Keneşinin temel amacı ise dış politika, ekonomi, ulaşım, gümrük, turizm, eğitim, medya, gençlik ve spor dahil birçok alanda iş birliğini geliştirmek.

Türk devletleri arasında daha derin ilişkileri hedefleyerek Avrasya bölgesinde ve İslam dünyasında, özellikle de Orta Asya ve Kafkaslarda uluslararası iş birliğini geliştirmeyi de amaç edinen Keneş, bölgede barış ve istikrarın güçlendirilmesi, iş birliğinin artırılması ve ortak kalkınma potansiyelinin ortaya çıkarılmasına yönelik dış politika çalışmalarına ağırlık veriyor.

BUDAPEŞTE'DE TEMSİLCİLİK

Macaristan'ın "Doğu Açılımı" olarak adlandırılan ve 2010'dan bu yana ülkenin Türk cumhuriyetleri, Rusya, Çin, Orta Doğu ve Asya'ya dönük yeni dış politika yönelimi doğrultusunda bu ülke ile Türk Dili Konuşan Ülkeler ve Türk Keneşi arasında yakın iş birliği kuruldu.

Kırgızistan'ın Çolpon-Ata kentinde geçen yıl düzenlenen Türk Keneşi 6. Zirvesi sırasında Macaristan, Türk Keneşine gözlemci ülke olarak katıldı.

Macaristan'ın Türk Keneşine üyelik sürecinde Türk cumhuriyetleriyle özellikle ekonomik ilişkileri güçlendirme hedefinin yanı sıra Macar halkının Türk tarihi, kültürü ve dili ile kurduğu bağ da etkili oldu.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Türk Keneşinin 6. Zirvesi'ndeki konuşmasında, Macarların kendilerini Hun İmparatorluğu Hükümdarı Atilla'nın soyundan gördüğünü ve Hun-Türk kökenlere dayandığını belirtti.

Macarcanın Türk dili ile akrabalığı olduğunu vurgulayan Orban, "Biz Macarca konuşuyoruz. Bu Türk diliyle bağlantısı olan eşsiz bir dil. Hristiyan dinini aldık fakat Kıpçak-Türk ilkeleri üzerinde duruyoruz." ifadelerini kullandı.

Macaristan'ın gözlemci üyelik statüsü almasının ardından, Budapeşte'de Türk Keneşi Avrupa Temsiliciliğinin açılması da kararlaştırıldı.

Temsilciliğin, Türk Keneşi 7. Devlet Başkanları Zirvesi'nden önce açılması ve Macaristan'ın yanı sıra AB ile AGİT, OECD, Vişegrad Grubu gibi diğer Avrupa kurumlarıyla da ilişkilerin güçlendirilmesi ile Keneş'in Avrupa'daki görünürlüğünün artmasına yardımcı olması hedefleniyor.

ÜYELER ARASINDA İŞ BİRLİĞİ ARTTI

Siyasi iş birliği başta olmak üzere ekonomiden turizme, gençlik ve spordan eğitime 20 farklı alanda iş birliğini kapsayan Türk Keneşi, bugüne kadar 6 zirve, 13 dışişleri bakanları toplantısı ve 50 bakan toplantısı düzenledi.

Keneş, 130'u aşkın çalışma grubu ve uzmanlar toplantısı, pek çoğu uluslararası düzeyde olmak üzere 25 konferans, forum, mesleki eğitim programıyla gençlik kampları ve festivalleri de hayata geçirdi.

Üye ülkelerin bakanlıkları ve ilgili kurumları arasındaki iş birliğinin gelişmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında bugüne kadar 25 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandı.

Türk Keneşinin uluslararası arenada görünürlüğünü ve saygınlığını artırmak amacıyla başta Birleşmiş Milletler (BM) ve organları olmak üzere çok sayıda uluslararası örgütle iş birliği tesis edildi.

Mekke'de 31 Mayıs 2019'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirvesi'nde, Türk Keneşinin 8 yıllık gözlemci üyelik başvurusunun sonuçlandırılması kararı alındı.

Kırgızistan'ın Çolpon-Ata şehrinde 3 Eylül'de Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un ev sahipliğinde ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, dönemin Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın katılımıyla Türk Keneşi 6. Zirvesi düzenlendi.