Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)
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Türk kara sularına itilen çok sayıda göçmen Çeşme açıklarında kurtarıldı
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına lastik botla itilen 24 göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik botta bulunan 24 göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkartılan 24 göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne sevk edildi.
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