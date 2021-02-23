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Gündem
AA
Haber Giriş: 23.02.2021 - 01:08 | Son Güncelleme:

Türk kara sularına geri itilen 45 sığınmacı kurtarıldı

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Türk kara sularına geri itilen 45 sığınmacı kurtarıldı
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Kuşadası ilçesinde 45 sığınmacı Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itildi.

Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dilek Geçidi'ndeki kayalıklarda bir grubun mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye sevk edildi.

Ekipler, bölgedeki 45 sığınmacıyı kurtararak kıyıya götürdü.

Yabancı uyrukluların, Yunanistan unsurlarınca 2 can salına bırakılarak, Türk kara sularına geri itildiği ve kendi imkanlarıyla kayalıklara ulaştığı belirtildi.

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