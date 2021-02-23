Türk kara sularına geri itilen 45 sığınmacı kurtarıldı

Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dilek Geçidi'ndeki kayalıklarda bir grubun mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye sevk edildi.



Ekipler, bölgedeki 45 sığınmacıyı kurtararak kıyıya götürdü.



Yabancı uyrukluların, Yunanistan unsurlarınca 2 can salına bırakılarak, Türk kara sularına geri itildiği ve kendi imkanlarıyla kayalıklara ulaştığı belirtildi.