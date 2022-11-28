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Yunanistan'ın ölüme ittiği 182 göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı

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#Çanakkale#Ayvacık#Göçmen
Yunanistanın ölüme ittiği 182 göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2022 20:03

İzmir’in Menderes, Foça ve Dikili ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen 167 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde de 22 düzensiz göçmen ölümün kıyısından alındı.

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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 25 Kasım günü Menderes ilçesi açıklarında lastik botlar içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen 3 lastik bot içerisindeki 74 düzensiz göçmen ekipler tarafından kurtarıldı. Ekipler, aynı gün Foça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmen olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 39 göçmeni kurtardı.

Yunanistanın ölüme ittiği 182 göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı


Ekipler, 26 Kasım günü saat 16.36 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurları tarafından geri itildiği tespit edilen can salı içerisindeki 7 göçmen kurtarıldı. Ekipler, 27 Kasım günü saat 05.45 sıralarında yine Dikili açıklarında can salları içerisinde düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen iki can salı içerisindeki 47 göçmeni kurtardı. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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ÇANAKKALE'DE 22 GÖÇMEN KURTARILDI

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı TCSG-28 botu tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 22 kaçak göçmen kurtarıldı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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#Çanakkale#Ayvacık#Göçmen

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