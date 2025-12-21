Türk kaptan, Abu Dabi'de internet kablosu yüzünden tutuklandı! Ailesi konuştu: Açlıktan 25 kilo verdi, çok soğuk ortamda tutuluyor

Haberin Devamı

Samandağlı denizci Ali Yol'un dördüncü kaptan olarak görev yaptığı geminin iddiaya göre 2 ay önce Kızıldeniz geçişi sırasında demiri kazara düştü. Bir süre sonra durumu fark eden mürettebat, geri dönerek demiri aldı. Ancak düşen demirin Abu Dabi'de deniz altından geçen internet kablolarına zarar verdiği öne sürüldü.

Olayın ardından gemi kaptanı ile birlikte dördüncü kaptan olarak görev yapan Ali Yol gözaltına alınıp, tutuklandı. Başlangıçta kısa sürede serbest bırakılacakları belirtilmesine rağmen, aradan geçen zamana karşın herhangi bir somut gelişme yaşanmadı.

'ARTIK SESİMİZİN DUYULMASINI İSTİYORUZ'

Ali Yol'un kardeşi Selim Yol, ağabeyinin serbest bırakılması için ilgili kurumlara başvuruda bulunduklarını ancak başarılı olamadıklarını söyleyerek, "Ağabeyime yaklaşık bir ay sonra yalnızca bir kez telefon hakkı verilmiştir. Ondan önce ise içeride bulunan bir kişinin telefon hakkını rica ederek kullanması sayesinde bize ulaşabilmiştir. Ağabeyim astım hastasıdır. Bu süre zarfında 20–25 kilo verdiğini, yemek yiyemediğini ve artık uyuyamadığını söylemektedir. Gözaltına alındığında yalnızca üzerindeki kıyafetlerle alınmış, bugüne kadar üstünü değiştirebileceği bir kıyafet, duş alabileceği imkan ya da üstünü örtecek bir örtü verilmemiştir. Bulunduğu ortamın çok soğuk olduğunu ve artık durumunun çok kötü olduğunu ifade etmektedir. Vücut direncinin düşmesinden ve kendisine bir şey olmasından ciddi şekilde endişe ediyoruz. Başvurduğumuz hiçbir yerden hala net bir sonuç alamıyoruz. Sürekli 'Bugün- yarın serbest bırakılacak' denmesine rağmen somut bir gelişme yaşanmıyor. Bizim tek talebimiz; soruşturma tamamlanana kadar ağabeyimin gemiye geri bırakılması ya da Türkiye’ye dönmesine izin verilmesidir. Allah korusun, başına kötü bir şey gelmesinden korkuyoruz. Artık sesimizin duyulmasını istiyoruz" dedi.

'MADDİ OLARAK DA TÜKENMİŞ DURUMDAYIZ'

Yol'un annesi Yıldız Yol ise "Çocuğum 2 aydır hasta ve artık dayanacak gücü kalmadı. Bunalıma girdi. ‘Anne, ne olur beni buradan çıkarın’ diye yalvarıyor. Elimizden hiçbir şey gelmiyor. Burada ilgilenen, destek olan herkesten Allah razı olsun. Herkes elinden geleni yaptı, yardımcı oldu. Ancak oradan hiçbir şekilde bir şey yapamıyoruz, elimiz uzanmıyor. Bu şekilde çocuğum hala çıkarılamadı. Artık orada boğuluyor.

Lütfen sesimizi duysunlar. Tek isteği, ‘Beni bari yemeğe çıkarın, nefes alayım’ demek oldu; bunu bile yaptıramadık. İki aydır şirketinden tek kuruş para gelmedi. Orada ne yaşandığını bilmiyoruz. Yanına gidecek gücümüz de yok, yapabileceğimiz hiçbir şey kalmadı. Maddi olarak da tükenmiş durumdayız. Tek ricam, oğlumun oradan çıkarılmasıdır. Yetkili kurumların elinden ne geliyorsa yapmasını istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Oğlumu sağ salim geri getirin. Çok çaresiz durumdayız" diye konuştu.

