Türk Kapısı’ndan ilk gaz akışı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev dün Beştepe’de bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev’i resmi törenle karşıladı. İki lider daha sonra birlikte temelini attıkları Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı’nın açılış törenine Beştepe’den canlı bağlantı ile katıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şunları söyledi:

TAM BİR UYUM İÇİNDEYİZ

“Bir millet, iki devlet şiarında vücut bulan kardeşlik ilişkilerimizde her alanda büyük mesafeler kaydediyoruz. Savunmadan ticarete çok geniş bir yelpazede ülkelerimiz arasındaki münasebetler sürekli gelişiyor. Şüphesiz bu işbirliklerimiz arasında birçok projeyle taçlandırdığımız enerji sektörü başta yer alıyor. Bazılarının hayal olarak gördüğü Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı gibi Şahdeniz Sahası’nın üretime alınması ve Bakü-Tiflis-Erzurum Doğalgaz Boru Hattı’nın devreye girmesiyle enerji işbirliğimizi daha ileri taşımanın gayretinde olduk. Anadolu geçişli doğalgaz boru hattı TANAP vasıtasıyla önemli miktarda Azerbaycan doğalgazını Avrupa’ya ulaştırmanın sevincini yaşıyoruz. Bu alanda stratejik ve ezber bozan projeleri devreye alma konusunda can Azerbaycan’la tam bir uyum içindeyiz.

NAHÇIVAN’IN ENERJİ GÜVENLİĞİ

İlham kardeşimle birlikte bu işbirliğine yeni bir projeyi daha eklemekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı, enerji alanında daha evvelki stratejik girişimlerimizi tamamlayacaktır. Ayrıca, Nahçıvan’la kader birliğimizin adeta nişanesi olacaktır. BOTAŞ tarafından inşa edilen 80 kilometre uzunluğundaki günlük 2 milyon metreküpe kadar taşıma kapasiteli bu hat, özellikle Nahçıvan’ın doğalgaz ihtiyacının tamamını asgari 30 yıl süresince karşılayacaktır. Dolayısıyla, bugün Nahçıvan’ın enerji güvenliğini uzun yıllar teminat altına alacak bir projeyi kardeşimle birlikte ülkelerimize kazandırmış oluyoruz.

SADECE BARIŞ İSTİYORUZ

Bu vesileyle şunu da ifade etmek isterim; Türkiye-Azerbaycan barışın, huzurun, refahın tarafındadır. Bölgemizde sadece barış istiyoruz, işbirliği istiyoruz. Hep beraber kalkınalım istiyoruz. Bu amaçla şimdiye kadar birçok adım attık, samimiyetimizi gösterdik. İnşallah bundan sonra bölgesel barışa, refaha ve huzura yönelik her türlü projeyi birlikte hayata geçirmekte kararlıyız. 6 Şubat depremleri başta olmak üzere en zor günlerimizde nasıl can Azerbaycan’ı yanımızda bulduysak, biz de gardaşlarımızın ihtiyaç duyduğu her anda yanlarında olacağız. İnşallah, Nahçıvan’la elektrik bağlantılarımızın da güçlendirilmesiyle bu süreci devam ettireceğiz. Bu düşüncelerle törenimizin Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini daha da güçlendireceğine inanıyorum. Bu önemli projenin inşasında katkısı olan herkesi, tüm makamlarımızı, özellikle ilgilerinden dolayı gerek işçisi gerek mühendisi tüm emek sahiplerini tebrik ediyorum.”

ALİYEV: KARDEŞLİĞİMİZİN GÖSTERGESİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de konuşmasında “Bugün dostluğumuzda önemli bir gündür” dedi: “Nahçıvan’da Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte bir buçuk yıl önce hattın temelini kurduk. Bildiğiniz gibi kadim Azerbaycan toprağıdır. Bir asırdan fazladır Azerbaycan’dan ayrıdır. Nahçıvan ile Azerbaycan bağlantısı bozuldu. Birinci Karabağ Savaşı başladığında Ermenistan Karabağ’ı işgal edip Nahçıvan’ı ablukaya aldı. Benim atam Haydar Aliyev buna izin vermedi, bütün Azerbaycan seferber oldu. İki kardeş ülke dev projeleri gerçekleştirdi. Bugün Azerbaycan’dan Türkiye üzerinden giden gaz birçok ülkenin enerji güvenliğini temin etti. Azerbaycan’ın gaz ihracatı 25 milyar metreküpe çıkmıştır, yarısı Türkiye’yedir. Türkiye’den başka 10 Avrupa ülkesi enerji güvenliğini güçlendirdi. Bugün açılışında bulunduğumuz proje, Nahçıvan’ın enerji güvenliğini inşa edecek. Enerji projelerimiz ulaştırma projelerinin gerçekleşmesine de imkân verdi. Bugün Türkiye ve Azerbaycan’la birleştirilen demiryolu çok özel avantajlar sağlıyor. Bugünkü tören Türkiye-Azerbaycan birliğinin, kardeşliğinin göstergesidir. Nahçıvan’da yaşayan vatandaşlarımız bu töreni bayram gibi görecek.”

TEMELİ 2023’TE ATILDI

- Iğdır- Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı (DGBH) Temel Atma Töreni 25 Eylül 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in katılımlarıyla Nahçıvan’da yapılmıştı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Enerji hatları açısından önemli bir konumda bulunan Nahçıvan, taşıdığı stratejik önemle ayrı bir yere sahiptir. Nahçıvan büyük bir potansiyel barındırıyor. Bu potansiyeli tam kullanıma açacağız. Biraz önce temelini attığımız Iğdır- Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı Projesi ortaklığımızı derinleştireceği gibi Avrupa enerjisine de katkıda bulunacaktır. Ulaştırma, lojistik ve enerji alanlarındaki işbirliğimiz geliştirme irademizi ortaya koyduk” demişti.

Iğdır- Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı ile Nahçıvan’ın 500 milyon metreküplük yıllık doğalgaz ihtiyacının tamamı artık Türkiye üzerinden karşılanmış olacak. Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı yapım işi 2 adet hat vanası istasyonu, 2 adet pig istasyonu ve bir adet ölçüm istasyonu ile birlikte yaklaşık 85 kilometre 16 inç boru hattı inşasını kapsıyor. Proje, Türkiye ve Azerbaycan’ın Bakü-Tiflis-Erzurum doğalgaz boru hattı ve Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) gibi stratejik yatırımlarının ardından birlikte inşa edeceği üçüncü doğalgaz boru hattı olacak.

VANAYI ENERJİ BAKANLARI ÇEVİRDİ

- Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Hattı’nın açılışına Beştepe’den canlı yayınla katıldı. İki liderin talimatı üzerine Iğdır Dilucun’daki BOTAŞ Doğal Gaz Ölçüm İstasyonu’nda bulunan Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar ve Azerbaycan Enerji Bakanı Parviz Şahbazo, Nahçıvan’a sağlanacak doğalgazın vanasını birlikte çevirdi.