Türk kahvesi nasıl ortaya çıktı? Afrika’dan İstanbul’a uzanan yüzyıllık hikaye

Türk kahvesinin kökeni, Afrika’nın Kaffa bölgesine dayanıyor. Rivayete göre bir çoban, keçilerinin kırmızı meyveleri yedikten sonra daha enerjik olduğunu fark ediyor. Bu gözlem, kahvenin keşfine giden yolun ilk adımı olarak kabul ediliyor. Zamanla Arap Yarımadası’na yayılan kahve, ardından Yemen’e ulaşıyor. Yüzyıllar sonra ise Yemen Valisi Özdemir Paşa, kahveyi İstanbul’a getiriyor ve bu noktadan sonra kahvenin hikâyesi bambaşka bir boyut kazanıyor.

TÜRK KAHVESİ NASIL DOĞDU?

Osmanlı’da kahve, çekirdeğin çok ince öğütülmesi ve cezvede yavaş yavaş pişirilmesiyle yeni bir kimlik kazanıyor. Bu pişirme yöntemiyle ortaya çıkan lezzet, zamanla “Türk kahvesi” adıyla anılmaya başlıyor. 1554 yılında İstanbul’da ilk kahvehanelerin açılmasıyla birlikte kahve, yalnızca içilen bir içecek olmaktan çıkıyor. Kahvehaneler; sohbet edilen, şiir okunan, fikirlerin paylaşıldığı sosyal mekanlara dönüşüyor.

SARAYDAN AVRUPA’YA YAYILAN KÜLTÜR

Türk kahvesi, Osmanlı sarayında törenlerle sunuluyor, yabancı elçilere ikram ediliyor. Bu sayede kahve kültürü zamanla Avrupa’ya taşınıyor ve kıtada yayılıyor. Bir fincan kahve, misafirperverliğin, kız isteme törenlerinin ve dostlukların sembolü haline geliyor. “Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır” sözü de bu kültürel anlamdan doğuyor.

Türk kahvesi kültürü, 2013 yılında UNESCO tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras listesine alınıyor. Böylece Türk kahvesi, yalnızca bir gelenek değil, tüm dünyaya ait kültürel bir değer olarak tescillenmiş oluyor.