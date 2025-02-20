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Türk kadınla evlenen Finlandiyalı, Müslüman olup ismini değiştirdi

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#Johan Österman#İslam#Sakarya
Türk kadınla evlenen Finlandiyalı, Müslüman olup ismini değiştirdi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2025 12:18

Sakarya'da Türk kadınla evlenme kararı alan Finlandiyalı Johan Österman, İslamiyet'i seçti. Kelimeişehadet getirerek Müslüman olan Österman, "Alp Arslan" ismini aldı.

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Pamukova ilçesinde yaşayan Österman, Pamukova Karayolu Yük Taşıma Kooperatifi Başkanı Yılmaz İri'nin kızı Işılay İri ile tanışarak evlenme kararı aldı.

Müslüman olmak isteyen Österman, İlçe Müftülüğüne başvurdu.

Türk kadınla evlenen Finlandiyalı, Müslüman olup ismini değiştirdi

Düzenlenen ihtida töreninde İlçe Müftüsü Üzeyir Yavaş, Österman'a İslamiyet hakkında bilgi verdi.

Türk kadınla evlenen Finlandiyalı, Müslüman olup ismini değiştirdi

İSMİNİ DEĞİŞTİRDİ

Kelimeişehadet getirerek Müslüman olan Österman, "Alp Arslan" ismini aldı.

Yavaş, Österman'a "İhtida Belgesi" ile mealli Kur'an-ı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan çeşitli kitaplar takdim etti.

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Törenin ardından çiftin söz merasimi yapıldı.

Türk kadınla evlenen Finlandiyalı, Müslüman olup ismini değiştirdi

Türk kadınla evlenen Finlandiyalı, Müslüman olup ismini değiştirdi

Türk kadınla evlenen Finlandiyalı, Müslüman olup ismini değiştirdi

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#Johan Österman#İslam#Sakarya

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