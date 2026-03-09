Türk kadınının KAAN imzası

Haberin Devamı

TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş.’den (TUŞAŞ) yapılan açıklamaya göre; 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla hazırlanan özel çalışmada bir komponentin tasarım, imalat, kalite kontrol, yüzey işlemleri, montaj hazırlığı ve nihai entegrasyon süreçleri tamamen kadın mühendis, teknisyen ve uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından yürütüldü. Ortaya çıkan komponent başarıyla KAAN-1 üzerine entegre edilerek gökyüzüne uzanan yolculuğundaki yerini aldı. Savunma ve havacılık sanayinde yüksek hassasiyet, kalite disiplini ve mühendislik mükemmeliyeti gerektiren üretim süreçleri bu özel çalışmada tamamen kadın profesyoneller tarafından yönetildi. Proje kapsamında komponentin program faaliyetleri, tasarım çalışmaları, üretim planlaması, imalat operasyonları, tolerans ve kalite kontrolleri, nihai montaj ve entegrasyon hazırlıkları kadın çalışanların sorumluluğunda gerçekleştirildi.

TUSAŞ’TAN ‘8 MART’ MESAJI

Ayrıca konuyla ilgili TUSAŞ’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “KAAN’ın gökyüzüne uzanan yolculuğunda her bir parça; emek, bilgi ve büyük bir özverinin sonucu. Kadın çalışanlarımızın titizlikle ürettiği bu kritik komponent, yalnızca bir üretim sürecini değil; azmi, ustalığı ve yüksek teknolojiyi bir araya getiren güçlü bir emeği temsil ediyor. Havacılık ve savunma sanayinde üreterek, geliştirerek ve geleceğe yön vererek iz bırakan çalışma arkadaşlarımız başta olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Birlikte üretmeye ve gökyüzüne değer katmaya devam ediyoruz” denildi.



