Türk kadınının gücünü gösterecek... TIR parkından şampiyonaya

Türkiye’de aktif olarak yarışan tek kadın motosiklet sürücüsü İlayda Yağmur Yılmaz, 2019 Ocak’ta Yamaha test pilotu olarak R3 lansmanında İspanya’ya davet edildi. Burada gösterdiği başarılı performansla da Womens European Cup seçmelerine davet edildi. 10 yıldır motosiklet kullanan İlayda, seçmelere bir buçuk ay kala başladığı antrenmanlarını İzmir’de otoyol kenarındaki bir TIR parkında kendi oluşturduğu pistlerle yaptı. Geçtiğimiz ay İspanya’daki seçmelere katılan genç motorcu, Avrupa’nın en iyi 24 kadın yarışçısı arasına ismini yazdırdı.

‘İLİKLERİME İŞLEMİŞ’

İlayda Yağmur Yılmaz yarışı büyük bir heyecanla beklediğini belirterek, “Motosiklet tutkusunun iliklerime kadar işlediğini hissettiğimde ve içimdeki potansiyeli keşfettiğimde bu işi yurtdışında daha büyük şampiyonalarda yapabilmenin hayalini kurdum. Bu tabii ki çok zorlu bir süreçti. Çünkü ülkemizde aktif bir pist ve şampiyona olmadığı için ne antrenman yapacak yerimiz, ne de yarış tecrübesi kazanabileceğimiz bir şampiyonamız vardı” dedi. İlayda, Avrupa’nın en iyi 23 kadın motosiklet sürücüsü ile kozlarını 17 Nisan’da İtalya’nın Mugello Pisti’nde paylaşacak.

SPONSORLAR YAN ÇİZDİ

Mugello Pisti’nde Türk bayrağını dalgalandırmak için çok çalışacağını söyleyen İlayda Yağmur Yılmaz, kendisine verilen sponsorluk sözlerinin hiçbirinin yerine getirilmediğinden dert yandı. İlayda, “Hayallerimin peşinden gidebilmek için masraflarımı kredi çekerek karşılamaya çalışıyorum” dedi.

İlayda Yağmur Yılmaz, 2019 yılında lenf kanseri ablası Pınar Yılmaz ve kardeşi Deva Su Yılmaz’ın hayallerini gerçekleştirmek için motosikletle İtalya turuna çıkmış, Hürriyet de bu yolculuğa eşlik etmişti.

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