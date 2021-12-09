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Türk kadını ‘Milli Mücadele’nin lokomotifi

#Emine Erdoğan#Türk Kadını#AK Parti Kadın Kolları
Türk kadını ‘Milli Mücadele’nin lokomotifi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, “Türk kadınının güçlü bir aklı, güçlü bir yüreği ve güçlü bir maneviyatı vardır” dedi.

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Emine Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları tarafından, 5 Aralık Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 87’nci yıldönümü kapsamında, AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen öğle yemeğinde, eski ve yeni dönem kadın milletvekilleriyle bir araya geldi.

ÇOK GÜÇLÜ ZEMİNDE

Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının 87 yıl önce, birçok Avrupa ülkesinden çok önce tanındığını anımsatan Emine Erdoğan, özetle şunları söyledi: “Bu hak, çok güçlü bir zemine oturmuştur. Batı dünyasında, kadınların zifiri bir karanlık içinde yaşadığı dönemlerde Anadolu kadını sosyal ve ekonomik hayatın ana damarlarında yer alıyordu. 14’üncü yüzyılda Anadolu’yu gezen İbn-i Batuta, Anadolu kadınının akıncılar gibi at sürdüğünü, pazar ticaretinde ön sıraları tuttuğunu yazar. Yine biliyoruz ki Ahilik Teşkilatı’nın bir kolu olan Bacıyan-ı Rum, bugünün dünyasını bile şaşkınlığa sürükleyen, son derece güçlü bir kadın dayanışması örneğidir. Dolayısıyla, Türk kadınının güçlenmesi, hak ettiği sosyal statüye kavuşması aslında uzun bir geleneğin sonucudur. Türk kadınının güçlü karakteri, Milli Mücadele’nin de lokomotifi olmuştur. İstiklal Harbimizin kadın kahramanlarının her biri başlı başına bir destandır. Türk kadınına has bu milli karakter on yılların, yüzyılların birbirine eklenmesiyle oluşan büyük bir manevi mirastır. Görüyoruz ki bu miras nesilden nesle aktarılıyor. 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece kadınların akın akın sokaklara çıkması ve insanüstü mücadelesi bu aktarımın bir sonucudur. Kısacası, Türk kadınının güçlü bir aklı, güçlü bir yüreği ve güçlü bir maneviyatı vardır.”

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#Emine Erdoğan#Türk Kadını#AK Parti Kadın Kolları

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