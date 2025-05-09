Türk-İş’ten ‘teklif gelmedi’ açıklaması

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Ankara’da basın toplantısı düzenleyen Atalay, “Mart ayında yüzde 20’lik dilime giriyoruz. Haziranda yüzde 25’lik dilime giriyoruz. Bugüne kadar yüzde 35’i arkadaşlarımız hiç görmedi ama şu anda bu ücretle temmuz ve ağustos aylarında yüzde 35’i göreceğimizi tahmin ediyoruz” dedi.

ARABULUCUYA GİTTİ

Atalay, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şu anda ocak ayında, mart ayında görüşmelere başlayan sendikalarımızın bir kısmı tarafsız arabulucuya gitti. Örneğin, ben Demiryol-İş’in de başkanıyım. Bu ayın 5’inde demiryolcular tarafsız arabulucuya gitti. Onun 15 günlük süresi var, süreç ilerliyor. Ne olacak? Demiryolcular, iki ay içerisinde grev kararı alıp uygulamak mecburiyetinde.”

Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) işçi alım ilanları yayımladığını anımsatan Atalay, “İşverenler ‘İşçi bulamıyoruz’ diyorlar. Bu ücrete işçi bulamazsınız. Diyorlar ki ‘Patronlar Mısır’a, Ürdün’e gidiyor’. Gitsinler. İşçiye 30 bin, 40 bin lirayı fazla gören patronlar varsa, nereye gidiyorsa gitsinler” dedi.