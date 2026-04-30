TÜRK-İŞ VE AYM Başkanı’nı ziyaret eden Özel: Tüm ittifaklara açığız

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ziyaretin ardından şu açıklamalarda bulundu: “Biz 4 Mayıs tarihinden itibaren tam kadro sahadayız. Geçmiş dönemlerde seçimlere üç ay kala bir soru vardı; ‘Sandık görevlilerimiz hazır mı, sandıklar sağlam mı?’ diye. Buradan ilan ediyorum. Seçimlere resmen iki yıldan fazla var ve sandık görevlilerimizin hepsi hazır. 4 Mayıs günü CHP’nin 186 bin sandık görevlisinin 106 bini ve haziran ayında da geri kalan 80 bini sahaya inip kapı kapı CHP’nin iktidar yürüyüş programını anlatmaya başlayacaklar.

HERKESİN KAPISINI ÇALACAĞIZ

Bu yürüyüşün ilk adımını 4 Mayıs günü 81 ilde tüm milletvekillerimiz, tüm Parti Meclisi üyelerimizle birlikte atıyoruz. Bu süreçte 81 ilde uğrayacağımız kapıların içinde CHP’li olanların dışındaki bütün kapılar var. Hem iktidar mensubu hem muhalefet mensubu olan vatandaşlarımızın ve siyasi görüşüne bakmadan herkesin kapısını çalacağız. (Muhalefet partileri ile) Üzerinde uzaklaştığımız pek çok konuda da hep birlikte aksiyon alabiliriz. Vatandaş bizden muhalefetin bir ve beraber olmasını, hatta Türkiye’nin kurtuluşu için partileri aşan bir Türkiye İttifakı’nın kurulmasını ve sorunlarına çare üretecek bir iktidar değişimini bekliyor. Bunun için hangi eli tutmamız gerekiyorsa o eli tutacağız, kiminle kol kola girmemiz gerekiyorsa kol kola gireceğiz. Çünkü biliriz ki tuttuğumuz el o siyasetçiye, o partiye gönül vermiş on binlerin, yüz binlerin elidir. Biz Türkiye selamete kavuşsun diye tüm ittifaklara, tüm işbirliklerine, tüm birlikte yürümeye açık bir yol izliyoruz. Çünkü gün o gün değildir. Gün siyasi rekabetin değil, dayanışmanın günüdür.

Haberin Devamı

HİÇBİR MEYDANI BIRAKMAYACAĞIZ

Tüm illerde CHP, 1 Mayıs hangi meydanda kutlanıyorsa orada olacak. Talimatımız, konfederasyonlar bir ilde farklı meydanlarda, farklı etkinliklerde ise tamamına gidilmesi yönündedir. 2010 yılında iktidar partisi, ‘1 Mayıs hem bayram hem de Taksim’de’ diye bununla övünen bilboardlar yaptırmıştı. İki sene Taksim’e çıkış serbest oldu. Sonra bu iktidar Taksim’den korkar oldu. Şimdi 1 Mayıs’ta bayram da zehir Taksim de yasak. İktidarımızda işçi hangi meydanı istiyorsa o meydan 1 Mayıs günü işçinindir. Külliyenin, Cumhurbaşkanlığı’nın bahçesini istiyorsa, orası işçiye açık olacaktır."

Haberin Devamı

ERDOĞAN’A ‘HESAP VERME’ CEVABI

Anayasa Mahkemesi’nin 64’üncü kuruluş yıldönümü vesilesiyle AYM Başkanı Kadir Özkaya’yı makamında ziyaret eden Özel, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisini hedef alan sözlerini özetle şöyle yanıtladı: “Bu üslubu milletin takdirine bırakıyorum. ‘Beytü’l-male el uzattınız’ diyor. Buna bağımsız mahkemeler karar verecek. ‘Hesap vermeye alışacaksınız’ diyor. Bir kez hesap verme iddiayla, yargılanmayla, kararla, istinafla değil; bir cezanın kesinleşmesiyle infaz olur. Varsa cesaretiniz hadi bakalım çıkalım canlı yayın yapalım. O yüzden psikolojik üstünlük bizdedir. O yüzden de çoğunluk enerjisi bizdedir. (Muhittin Böcek üzerinden kendisini hedef alan iddialar) Şimdi onu iftiracı yapmaya çalışıyor. Bu mu siyasi rekabet? Özgür Özel’i susturamıyorsun, siyaseten yenemiyorsun, anketlerde geçemiyorsun diye buna mı tenezzül ediyorsun?”

Haberin Devamı

ZAYTUNG’TA OKUSAM GÜLÜMSERDİM

(Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın Doruk Madencilik ile ilgili açıklamaları) Sayın Bakan’ın açıklamasını Zaytung’ta okusaydım gülümserdim. Şimdi bir kere bu şirkete bir daha bundan sonra bir şey vermemek demek değil bakanların işi. Böyle adamlara maden ruhsatını baştan vermemek bakanlığın işi. ‘3 yıldır’ dediği şube, ‘Benim bakanlığımdan önce’ demek istiyor. AK Parti’de esas mevzu şöyle bir şeye geliyor. Yani sürekli devri sabık yaratıyorlar ama farkında değiller, bu düzenlemelerin yapılması ile ilgili ne kadar eksiklik varsa bu eksikliklerin hepsini de AK Parti iktidarı yaptı, başkası yapmadı. Çok açık ve net bir şekilde görmesi lazım ki bu bakanın, bugün Doruk Madencilik’i yapan da AK Parti’nin kara düzenidir.