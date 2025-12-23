TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay'dan asgari ücret mesajı

Haberin Devamı

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, yeni yılda geçerli olacak asgari ücrete ilişkin, "Açıklanan rakam, ne asgari ücretlinin ne kamuoyunun ne de bizim kabul edeceğimiz bir rakam değil. Bu yapıdan sağlıklı bir rakam çıkmayacağını bildiğimiz için komisyona katılmadık." dedi.

Atalay, TES-İŞ sendikasında düzenlediği basın toplantısında, asgari ücret zammına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bugün saat 15.30'da Bakanlıktan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanacağına ilişkin yazı geldiğini aktaran Atalay, süreç içinde kendilerine ulaşan yazılara cevap vermediklerini söyledi.

Atalay, geçen yıl 24 Aralık'ta Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına katılmayacaklarına ilişkin açıklama yaptıklarını da hatırlatarak, "Ne oldu? Aradan bir sene geçti. Gerekçelerimizi ifade ettik. 'Bu komisyon adil değil' dedik. Bu komisyona 50 senedir katılıyoruz. 2000'den bugüne kadar 30. toplantı oluyor, 29 kere katılmışız üç kere 'evet' demişiz." ifadesini kullandı.

“BU SİSTEM DEĞİŞMEDİĞİ MÜDDETÇE MASADA OLMAYACAĞIZ”

Bugünkü toplantıya da katılmadıklarını bildiren Atalay, açıklanan rakamı gördükten sonra doğru karar verdiklerini söyledi. Asgari ücretin herkesi ilgilendirdiğinin altını çizen Atalay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ücret, geçim ücreti oldu. Bundan bir sene evvel gıdanın fiyatı ne? Eğitimde, kirada, ulaşımda ne artış olmuş? TÜİK, bunları göz önüne getirsin. Geçen yıldan da 14,38'lik bir kaybımız var. Antidemokratik yapı var burada. Bu yapı, Yüksek Hakem Kurulunda da var. Yüksek Hakem Kurulu 9 kişiden oluşuyor, bir işçi var. Enflasyonun 40-45 olduğu yerde, Yüksek Hakem Kurulu yüzde 10,15 veriyor. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Açıklanan rakam 28 bin lira. Bu, bizim taleplerimizin hiçbirini yerine getirmiyor. Açıklanan rakam, ne asgari ücretlinin ne kamuoyunun ne de bizim kabul edeceğimiz bir rakam değil. Bu yapıdan sağlıklı bir rakam çıkmayacağını bildiğimiz için komisyona katılmadık. Bu rakama göre bir daha ihtiyaç gözüküyor, bunun kabul edilir bir tarafı yok. TÜRK-İŞ olarak, bir sonraki toplantıda, bu sistem değişmediği müddetçe masada olmayacağız."

“İNSANLARIN ALIM GÜCÜ DÜŞÜYOR”

Bir gazetecinin, 2026'da ara zam beklentilerinin olup olmadığına ilişkin sorusuna Atalay, "Enflasyon artmasın, umut etmiyoruz. Asgari ücret artsın, enflasyon artsın bir önemi kalmıyor. İnsanların alım gücü düşüyor. Bu açıklanan rakamlarla pazarda, markette alışveriş yaptığın zaman örtüşmüyor. İşsizin, emeklinin ve asgari ücretlinin alım gücünü artırmak durumundayız." yanıtını verdi.​​​​​​​