Türk İHA’ları Japonya’nın radarında... Tokyo rotayı İsrail’den Türkiye’ye çevirdi

Japonya Savunma Bakanı Gen Nakatani, Türkiye’ye yaptığı resmi ziyarette kritik temaslarda bulundu. Önceki gün Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüşen Nakatani, dün de Türk savunma sanayisinin öncü firmaları BAYKAR ve TUSAŞ’ı ziyaret etti. Nakatani’nin her iki firmaya gerçekleştirdiği ziyaretin gelecekteki savunma sanayi işbirliğine zemin hazırlayabileceği belirtiliyor.

‘SAHADA KANITLANDI’

Doğu Asya’daki güvenlik dengelerinin giderek hassaslaştığı bir dönemde, Japonya’nın savunma politikalarında insansız hava araçlarına verdiği önem artıyor. Özellikle Çin’in, Doğu Çin Denizi’ndeki askeri faaliyetleri ve Kuzey Kore’nin devam eden füze programı, Tokyo yönetimini yeni arayışlara yöneltti. Bu çerçevede Japonya kara, hava ve deniz kuvvetlerinde kullanılmak üzere yüksek kapasiteli İHA sistemleri tedarik etmeye hazırlanıyor. Türk İHA’ları, etkinliği sahada kanıtlanmış sistemler olarak potansiyel seçenekler arasında değerlendiriliyor.



100 MİLYAR YEN’LİK PAY

Çin’e ait savaş uçaklarının Japon hava sahasını ihlal etmesi, İHA kullanımını Japonya’da gündemin üst sıralarına taşırken, Japon hükümet kaynakları, geçen haftalarda 2026 mali yılı için savunma amaçlı insansız sistemlerin kitlesel konuşlandırılması adına 100 milyar Japon Yeni’nin (yaklaşık 670 milyon dolar) üzerinde bir bütçe ayrılmasının planlandığını açıkladı. Ukrayna’daki savaşın ortaya koyduğu yeni savaş yöntemlerinden ders çıkarılması da bir süredir Japonya’nın gündemindeydi. Edinilen bilgiye göre, Japonya’da İHA tedariki konusunda iki ülkenin ön plana çıktığı; bunlardan ilkinin Türkiye, diğerinin ise İsrail olduğu aktarıldı. Ancak Japon yetkililerin tercihini Türk sistemlerinden yana kullanmasının daha güçlü bir ihtimal olduğu ifade ediliyor.

STRATEJİK ORTAKLIK İHTİMALİ

BAYKAR’ın geliştirdiği Bayraktar TB2 Avrupa’dan Asya ve Afrika’ya kadar birçok ülkede aktif olarak kullanılıyor. Büyük bir donanmaya sahip olan Japonya’nın radarında gemilere iniş-kalkış yapabilen Bayraktar TB3’ün de olabileceği tahmin ediliyor. Diğer yandan TUSAŞ’ın ANKA ve Aksungur platformları da uzun menzilli keşif ve istihbarat görevlerinde öne çıkıyor. Japon heyetin her iki firmaya gerçekleştirdiği ziyaretin savunma işbirliğinin kapılarını aralayabilecek nitelikte olduğu değerlendiriliyor. Japonya’nın Türk İHA’larına ilgisinin, iki ülke arasında savunma sanayisinde stratejik ortaklıklara dönüşebileceği de belirtiyor. Türkiye’nin yükselen savunma teknolojileri ihracatı açısından bu gelişmenin Asya-Pasifik bölgesine açılım anlamına da geldiğine işaret ediliyor. Türk İHA’larının Libya, Karabağ, Suriye ve Ukrayna gibi çatışma bölgelerinde aktif olarak kullanılması ve sahada kendini kanıtlaması potansiyel alıcılar için öncelikli kriter olarak öne çıkıyor.

‘SAVUNMA’ ZİYARETLERİ

Önceki gün Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’le bir araya gelen Japonya Savunma Bakanı Gen Nakatani, dün Türk savunma sanayisinin öncü firmaları BAYKAR ve TUSAŞ’ın yanı sıra İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nı da ziyaret etti.

MISIR’DAN KAAN HAMLESİ

Mısır da Türkiye’nin geliştirdiği yerli savaş uçağı KAAN projesine katılmaya hazırlanıyor. Bu hamle Ortadoğu’da güç dengelerini değiştirebilecek stratejik bir adım olarak görülüyor. İsrail ve ABD’nin bölgedeki planlarını sarsabilecek işbirliği, Ankara-Kahire hattında yeni bir dönemin habercisi olarak değerlendiriliyor. Londra merkezli The Arab Weekly dergisine göre, bu hamle yalnızca Türkiye-Mısır ilişkileri açısından değil, aynı zamanda Doğu Akdeniz ve Ortadoğu denkleminde de kritik bir mesaj niteliği taşıyor.



BULUTLARIN ÖTESİNDE MASMAVİ GÖKYÜZÜ

Japonya Savunma Bakanı Gen Nakatani, dün BAYKAR’ın İstanbul’daki Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi’ni ziyaret etti. Nakatani, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar’a üzerinde, “Bulutların ötesinde masmavi gökyüzü vardır” yazan kaligrafi hediye etti.