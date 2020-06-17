Türk heyeti Libya'dan döndü! Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle;

Bu ziyaret Libya'da büyük memnuniyet yarattı. Ziyaretimizin amacı Libya'ya olan desteğimizi güçlü bir şekilde vurgulamaktı. Ayrıca bu ziyarette bundan sonra işbirliğimizi her alanda nasıl geliştirebiliriz? Bunları detaylıca görüştük ve sahada atılacak adımlar, siyasi ilişkiler... Biliyorsunuz Libya ile imzaladığımız mutabakat var. Deniz alanlarının sınırlandırılmasıyla ilgili. Enerjiyle ilgili Akdeniz'de yapacağımız adımlar dahil hepsini konuştuk.

Libya'da kalıcı bir ateşkes ve siyasi bir çözüm içinde görüş alışverişinde bulunduk. Bundan sonra BM çatısı altında çalışmalarımızı nasıl sürdüreceğiz. Bunları değerlendirdik. Sonuçta faydalı bir ziyareti de gerçekleştirmiş olduk.

Geçtiğimiz günlerde yine Tarhuna'da toplu mezarlar çıktı. Bunu da Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne götürmek için Libya'nın girişimlerine de destek veriyoruz. İnsanlık dışı bu tür katliamların da hesabı sorulmalıdır, sorumlular da mahkeme önüne çıkarılmalıdır.

Geçmişte orada iş yapan firmalarımızın alacakları vardı. Maalesef bu savaştan dolayı gerçekleştirememişti. Yarım kalan projeler, işler var. Yani ilişkilerimizin ekonomik boyutunu da ele alma fırsatımız oldu.

Sarrac'la görüştük. Daha sonra Yüksek Konsey Başkanı Meşri ile görüştük. Dışişleri Bakanı ile keza görüştük. Hazine ve Maliye Bakanımız muhatabıyla, biz de yine arkadaşlarımızla güvenlikle ilgili ayrı ayrı toplantılar gerçekleştirdik.

Oradaki görev yapan arkadaşlarımızı da ziyaret ettik. Moralleri yerinde, fedakarca görevlerini yapıyorlar. Oradaki kahramanlarımıza da bu vesileyle teşekkür ediyoruz.

Ayrıca Kuzey Irak'ta terör örgütlerine karşı devam eden Pençe-Kaplan Operasyonlarının başarılı bir şekilde devam ettiğini görüyoruz. Ve kahraman askerimize, mehmetçiğimize, polis özel harekatımıza, jandarmamıza, tüm güvenlik güçlerimizle de gurur duyuyoruz.



BERAT ALBAYRAK'TAN LİBYA ZİYARETİ AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da sosyal medya hesabından kritik ziyaretle ilgili yaptığı açıklamasında “Türk heyeti olarak Libya'nın başkenti Trablus'u ziyaret ederek, Libya Başbakanı, Meclis Başkanı ve Maliye Bakanı ile hem siyasi hem de ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi konularını konuştuk” dedi.