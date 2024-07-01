Türk hekimlerden bel ağrısına mucize keşif

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Nüfusun yüzde 90’ını en az bir kere etkileyen bel ağrısıyla ilgili Türk hekimler önemli bir keşfe imza attı. Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahi Kliniği hekimleri dünyada ilk kez, bel ağrısının fıtık, omurga problemleri gibi nedenler dışında tıp dünyasında yıllardır kabul gören ‘alt orta bölgedeki kasların yağlanması ve zayıflaması’ nedeniyle değil sırtın her iki yanında bulunan dış yan kaslardaki yağlanma ve zayıflama sonucu ortaya çıktığını bilimsel olarak ispatladı.

‘MUTLAKA OKUNMALI’ NOTU

Çalışmayı yürüten ekipten Doç. Dr. Murat Şakir Ekşi, bu sonuçların hastalardan istenen MR bulgularının yorumlanmasından hastaya verilecek egzersiz programlarına kadar literatürdeki tüm ezberleri değiştirebileceğini vurguladı. Tıpta uzun yıllardır kabul gören bir bilgiyi değiştirebilecek bulgular içeren araştırma, başta pek çok yayın tarafından ret alsa da bel ağrısı konusunda dünyadaki en önemli otoritelerden Dünya Ağrı Enstitüsü’nün resmi yayını ‘Pain Practice’de, üstelik baş editörün ‘mutlaka okunmalı’ ibaresiyle yayınlandı ve tıp dünyasında da ses getirdi.

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PANDEMİDEN SONRA ARTTI

Bel ağrısının 2020’den önce en yaygın görülen hastalıklar arasında 12’nci sıradayken COVID pandemisinden sonra 8’inci sıraya yükseldiğini kaydeden Doç. Dr. Ekşi, çalışmalarını şöyle anlattı: “Son yapılan çalışmalarda, bel kaslarının da bozulması, yağlanması ve küçülmesi sonucunda bel ağrısının ortaya çıktığı ortaya kondu. Biz ise kendi hastalarımız üzerinde yeni bir araştırma yapmak istedik ve genel kanının aksine asıl nedenin farklı kas grupları olduğunu gördük.



‘DIŞ YAN KAS’ YAĞLANMASI

Araştırma için yaş ve cinsiyetleri aynı, bel ağrısı çeken 66 hasta ile bel ağrısı şikâyeti olmayan 66 kişinin detaylı analizleri yapıldı. Genel kanının aksine, belin alt orta kısmındaki kaslardan ziyade (multifidus kasları), belin üst dış bölgesindeki yüzeysel kaslar olarak da bilinen, elektra spinae adını verdiğimiz kasların yağlanması bel ağrısını başlatıyor. Bu kanıya nasıl vardık? Bel ağrısı olmayan kişilerde de belin alt orta kısmındaki kaslar yağlı ve zayıftı ama buna rağmen bel ağrısı gelişmemişti. Dolayısıyla ağrıyı asıl başlatanın sanılanın aksine farklı bir kas grubu olduğunu bilimsel olarak ilk kez ortaya koyduk. Bu çalışmayı değerli kılan bulgu, tıpta ‘altın standart’ olarak kabul edilen görüşten çok farklı bir sonuca ulaşmak oldu.”