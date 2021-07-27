Türk hekim gitti, gördü! New York iki dozla başardı

Dünyanın en kalabalık şehirlerinden New York’un yüzde 56’sı çift doz aşılanmış durumda. Yaklaşık 600 bin vatandaşını COVID-19 nedeniyle kaybeden ABD, bu yaz rahat bir nefes aldı. Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner de New York’taydı.

Hekim gözüyle burada gözlemler yapan ve önceki gün yurda dönen Prof. Dr. Çetiner, New York’taki bu gözlemlerini ayağının tozuyla Hürriyet’e anlattı:

MASKE MESAFE YOK

“Restoranlar tam açık. Kısıtlama, kişi sınırlaması yok. Barlar, kafeler doluydu. Açık hava konserine de gittim. Çok az kişi maske takmıştı. Mesafe kuralına uyan yoktu. Pek çok restoran ve mağaza, iki doz aşısını olanların maskelerini çıkarmalarına izin veriyor. Aşı olmayanlar için maske takmaları yönünde uyarı var. Pandemiden habersiz biri buraya gelse, salgın diye bir şeyin olduğunu anlamazdı.

ÖLENLER AŞI OLMAYANLAR

ABD salgının başından bu yana 600 binden fazla vatandaşını kaybetti. Ama altını çiziyorum hastalananlar ve hayatını kaybedenler maalesef aşı olmayanlar. Bazı eyaletler COVID-19’da çok iyi bir noktadayken daha kırsal bölgelerde Mississippi, Alabama gibi aşılanma oranları ciddi anlamda düşük. İki doz aşılananların oranı yüzde 33’lerde. Bu bölgelerde zorlayıcı tedbirler de söz konusu olabiliyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Rochelle Walensky dördüncü pik dediğimiz salgının aşılanmayanların pandemisi olduğunu söyledi. Hastane yatışlarının yüzde 97’sinden fazlası ve ölümlerin yüzde 99’u aşılanmayanlar arasında.”

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