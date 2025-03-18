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Türk havacılığının gururu ANKA 3'ten Çanakkale Zaferi'ne özel uçuş

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#ANKA 3#Çanakkale#18 Mart
Türk havacılığının gururu ANKA 3ten Çanakkale Zaferine özel uçuş
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2025 10:31

Türk Havacılık Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ANKA 3 insansız hava-yer görev uçakları, Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü dolayısıyla özel uçuş gerçekleştirdi.

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TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, ANKA 3'lerin gerçekleştirdiği özel uçuşun görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak, "Kahraman ecdadımızın destansı mücadelesini anmak ve onların aziz hatıraları için 2 ‘ANKA 3’ gökyüzüne havalandı. Bu özel selam, onların emanetine sahip çıkma kararlılığımızın en güçlü göstergelerinden biri oldu. 'Çanakkale Geçilmez' sözünü tarihe kazıyan tüm kahramanlarımızı bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz" dedi. 

 

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#ANKA 3#Çanakkale#18 Mart

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