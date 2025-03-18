Türk havacılığının gururu ANKA 3'ten Çanakkale Zaferi'ne özel uçuş

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TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, ANKA 3'lerin gerçekleştirdiği özel uçuşun görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak, "Kahraman ecdadımızın destansı mücadelesini anmak ve onların aziz hatıraları için 2 ‘ANKA 3’ gökyüzüne havalandı. Bu özel selam, onların emanetine sahip çıkma kararlılığımızın en güçlü göstergelerinden biri oldu. 'Çanakkale Geçilmez' sözünü tarihe kazıyan tüm kahramanlarımızı bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz" dedi.