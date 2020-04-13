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İbrahim YILDIZ/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 13.04.2020 - 09:42,Son Güncelleme:

Türk Hava Yolları kaptan pilotu Corona Virüs nedeniyle hayatını kaybetti

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Türk Hava Yolları kaptan pilotu Corona Virüs nedeniyle hayatını kaybetti
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Türk Hava Yolları'nın (THY) kaptan pilotlarından Mehmet Ali Kılıç korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. THY ve havacılık camiası Corona Virüs kaynaklı ikinci kayıp nedeniyle yasta...

THY’den emekli olduktan sonra simülatör öğretmenliği yapan Mustafa Özden Türkon’dan sonra Corona Virüs nedeniyle bir pilot daha hayatını kaybetti.

Corona Virüs nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi altında bulunan kaptan pilot Mehmet Ali Kılıç dün gece hayatını kaybetti. Bu arada İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Corona Virüs teşhisi konan Pilot Serdar Gündoğdu için de donör arandığı öğrenildi.

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