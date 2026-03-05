Türk hava sahasına giriyordu... Doğu Akdeniz’de balistik füze düşürüldü

Haberin Devamı

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İran’dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasını geçtikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından zamanında angaje edilerek etkisiz hale getirildi.

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde düşen mühimmat parçasının söz konusu tehdidin havada imha edilmesi sonrasında önleme yapan hava savunma mühimmatına ait olduğu tespit edilirken, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığı belirtildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

CEVAP HAKKIMIZ MAHFUZ

“Ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak konusundaki irademiz ve kapasitemiz en üst seviyededir. Türkiye bölgesel istikrar ve huzurdan yana taraf olurken kimden ve nereden gelirse gelsin topraklarının ve vatandaşlarının güvenliğini sağlamaya muktedirdir. Topraklarımızın ve hava sahamızın savunulmasına yönelik her türlü adım kararlılıkla ve tereddütsüz atılacaktır. Ülkemize yönelik her türlü hasmane tutuma karşı cevap verme hakkımızın mahfuz olduğunu hatırlatıyoruz. Tüm taraflara çatışmaların bölgede daha da yayılmasına neden olacak adımlardan uzak durma uyarısında bulunuyoruz. Bu kapsamda NATO ve diğer müttefiklerimizle istişare içinde olmayı sürdüreceğiz.”





Suriye’nin Kamışlı ilçesine de bir füze düştü.

NATO’DAN KINAMA

NATO, İran’dan Türk hava sahasına atış yapılmasını kınadı. NATO Sözcüsü Allison Hart, “İran’ın Türkiye’yi hedef almasını kınıyoruz. İran bölgede ayrım gözetmeksizin saldırılarına devam ederken NATO, Türkiye dahil tüm müttefiklerinin yanında kararlı bir şekilde durmaktadır” dedi.

Hart, NATO’nun hava ve füze savunması da dahil olmak üzere tüm alanlarda caydırıcılık ve savunma duruşunun güçlü olmaya devam ettiğini belirtti.

İLETİŞİM BAŞKANI: ÖNLEYİCİ FÜZENİN BİR PARÇASI DÜŞTÜ

İletişim Başkanı Burhanettin Duran da olayla ilgili sosyal medya hesabından özetle şu açıklamayı yaptı: “İran’dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasından geçerek Hatay bölgesinden hava sahamıza yönelen bir füze, NATO hava savunma sistemleri tarafından imha edilmiştir. Önleyici bir füzenin parçası Hatay Dörtyol’da açık bir alana düşmüş olup, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmamıştır. Medya kuruluşlarımızdan ve sosyal medya kullanıcılarından teyide muhtaç, kamuoyunu paniğe sevk edebilecek ve dezenformasyon içerebilecek haber ve paylaşımlara itibar etmemelerini rica ediyoruz. Resmi açıklamalar dışındaki bilgi ve paylaşımlara karşı dikkatli olunması önem arz etmektedir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın vurguladığı üzere Türkiye bölgede barışın, istikrarın ve diyalogun hâkim olması için yoğun bir diplomatik çaba yürütmektedir.”