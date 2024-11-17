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Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-4'lerden ‘fil yürüyüşü’

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#Türk Hava Kuvvetleri#F-4E Phantom#Panter Filo
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2024 19:20

Eskişehir'de 1974 yılında Türk Hava Kuvvetleri filosuna katılan F-4E Phantom uçaklarının 50'nci yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler, 10 savaş uçağının ‘fil yürüyüşü’ gösterisiyle sona erdi.

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Türk Hava Kuvvetleri envanterine 1974 yılında katılan F4-E Phantom uçaklarının 50’nci yılı dolayısıyla bir dizi etkinlik tertip edildi. Eskişehir 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda düzenlenen etkinliklerde, ‘Panter Filo’ olarak adlandırılan 1'inci Ana Jet Üs 111'inci Filo Komutanlığı’na bağlı olan 5 uçak geçiş yaparak havalandı.

Türk Hava Kuvvetlerine ait F-4lerden ‘fil yürüyüşü’

Uçaklar, çok sayıda ülkeden 700’e yakın havacılık fotoğrafçısı ve basın mensuplarının katıldığı etkinlik alanının üzerinden alçak uçuş ve ikili kol uçuşu yaptı. Gövdesi Türk bayrağı ve kuyruk bölgesi Mustafa Kemal Atatürk çizimleri ile süslenen F4-E Phantom II savaş uçağının ve beraberindeki 4 uçağın uçuşlarını tamamlamasının ardından ‘fil yürüyüşü’ gerçekleştirildi.

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Türk Hava Kuvvetlerine ait F-4lerden ‘fil yürüyüşü’

Eskişehir 1’inci Ana Jet Üs Komutanlığı bünyesindeki 10 savaş uçağı ile gerçekleştirilen ‘fil yürüyüşü’ etkinliğe katılanların büyük beğenisini topladı.

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#Türk Hava Kuvvetleri#F-4E Phantom#Panter Filo

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