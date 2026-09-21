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Türk Hava Kuvvetleri'nden Kıbrıs'ın güneyinde eğitim uçuşu

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#Türk Hava Kuvvetleri#Kıbrıs Eğitimi#Akdeniz Tatbikatı
Türk Hava Kuvvetlerinden Kıbrısın güneyinde eğitim uçuşu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2026 12:03

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı muharip ve destek uçaklarının katılımıyla Kıbrıs Adası'nın güneyi ile Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirildiğini duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) sanal medya hesabından yapılan açıklamada, “Çelik Kanatlar Akdeniz’in semalarında! Ülkemizin Akdeniz’deki hak ve menfaatlerinin korunması, harekat kabiliyetlerimizin geliştirilmesi ve birliklerimizin hazırlık seviyesinin en üst düzeyde tutulmasına yönelik faaliyetlerimiz kararlılıkla devam ediyor.

Türk Hava Kuvvetlerinden Kıbrısın güneyinde eğitim uçuşu

Bu kapsamda, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımızın katılımıyla Kıbrıs Adası’nın güneyinde ve Akdeniz’in uluslararası hava sahasında kapsamlı bir eğitim uçuşu başarıyla gerçekleştirildi” ifadeleri kullanıldı.

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#Türk Hava Kuvvetleri#Kıbrıs Eğitimi#Akdeniz Tatbikatı

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